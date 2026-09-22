Maltratar a una mascota en la Provincia podría penalizarse con hasta 60 días de prisión

El diputado bonaerense Manuel Passaglia (Hechos) presentó en la Legislatura provincial un proyecto de Ley de Buen Trato Animal, que busca ampliar las herramientas para prevenir y sancionar el abandono, la negligencia y el maltrato hacia los animales de compañía. La propuesta establece un esquema de sanciones, que incluye multas y, para los casos más graves, penas de arresto de hasta 60 días. En paralelo, Passaglia lanzó una junta de firmas para sumar respaldo ciudadano y pedir que la Provincia de Buenos Aires avance con la aprobación de la iniciativa.

El proyecto propone modificar el Código de Faltas bonaerense para incorporar un capítulo específico sobre animales de compañía y alcanzar conductas que actualmente presentan vacíos en la legislación contravencional. Entre otras situaciones, contempla la falta de cuidados necesarios, mantener animales en condiciones inadecuadas, dejarlos encerrados en vehículos sin ventilación, someterlos a prácticas que les provoquen dolor, sufrimiento o estrés y abandonarlos deliberadamente.

“No alcanza con indignarse frente al maltrato. Hay que poder hacer algo antes de que sea tarde. Si elegís tener un animal, lo tenés que cuidar. Y si no lo hacés, vas a tener consecuencias”, planteó Passaglia. La iniciativa apunta precisamente a incorporar herramientas que permitan una intervención temprana: ante un riesgo manifiesto para la salud, la integridad física o la vida de un animal, las autoridades podrán disponer su retiro preventivo y trasladarlo a un lugar seguro mientras se resuelve su situación definitiva.

Esquema de sanciones y registro de infractores

La propuesta establece un esquema de sanciones de acuerdo con la gravedad de cada conducta, que incluye multas y, para los casos más graves, penas de arresto de hasta 60 días. También incorpora la prohibición de tutela y contacto con animales de compañía para determinados infractores y crea, dentro del Registro de Contraventores provincial, un Registro de Infractores a la Ley de Maltrato Animal.

“Los que tenemos animales sabemos lo que significan. Te esperan cuando llegás cansado, te acompañan cuando tenés un mal día, te obligan a cortar un rato con todo y salir a caminar. Son parte de la familia: sabemos qué sienten, sufren y dependen de nosotros para muchas cosas. Por eso, si decidís tener un animal, tenés que cuidarlo. Eso significa darle de comer, atenderlo, darle un lugar digno y no abandonarlo cuando se pone viejo, se enferma o ya no podés tenerlo”, expresó Passaglia tras la presentación de la iniciativa.

Al respecto, señaló: “El problema es que muchas veces alguien denuncia, pero la respuesta llega demasiado tarde, cuando el daño ya está hecho. Por eso presentamos esta ley. Si un animal está en peligro, se lo puede retirar y llevar a un lugar seguro. Y después vienen las sanciones para el responsable: multas, arresto en los casos más graves y prohibición de volver a tener contacto con animales. En San Nicolás ya trabajamos de esta manera: hicimos más de 50.000 castraciones gratuitas y armamos un sistema que combina denuncias, inspecciones, rescates, seguimiento y sanciones Ahora queremos llevarlo a toda la Provincia”.

Passaglia presentó el proyecto en sus redes sociales acompañado por su perro Loki y explicó desde su propia experiencia el vínculo que se construye con los animales de compañía: “Cuando me dicen que nosotros rescatamos a Loki, sí, tienen razón, y él también nos rescató a nosotros. Por eso estamos presentando la Ley de Buen Trato Animal: porque si ellos están para nosotros, nosotros también tenemos que estar para ellos”.

Petición

Como parte de la campaña, el diputado lanzó además una petición en Change.org bajo la consigna “Que protegerlos también sea ley” para que los bonaerenses puedan respaldar públicamente la iniciativa y reclamar su tratamiento.

“Cuidar a un animal no debería depender solamente de la buena voluntad de cada persona. También necesitamos una ley que los proteja”, sostiene la convocatoria.

Para firmar y acompañar el proyecto, hay que ingresar a https://bit.ly/4i8wGpW.