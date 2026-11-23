Un gesto tan simple como juntar las yemas de los dedos para formar una especie de pico de pájaro se convirtió en un fenómeno viral y desató una inesperada polémica en las redes sociales. Se conoce como "Bird Hands" (manos de pájaro) y, aunque para muchas mujeres es apenas una forma de enfatizar lo que están diciendo, algunos hombres lo interpretan como una señal de confrontación, superioridad o manipulación.

El movimiento consiste en juntar las puntas de los dedos de una mano, imitando el pico de un ave, y dirigirlos hacia otra persona mientras se habla. Se utiliza, de manera estereotipada, para remarcar una opinión, insistir sobre una idea o dejar en claro un argumento.

La controversia en torno a él creció especialmente en comunidades masculinas vinculadas a la llamada "manosfera", donde algunos usuarios comenzaron a atribuirle significados negativos. Para ellos, el movimiento sería una manifestación de condescendencia, manipulación, insistencia excesiva o incluso inestabilidad emocional.

Muchas mujeres rechazan sin embargo esas interpretaciones y defendien el gesto como una expresión habitual del lenguaje corporal. Sostienen que sirve para enfatizar una idea, especialmente cuando sienten que la otra persona no las escucha o no comprende lo que intentan explicar.

En TikTok también aparecieron interpretaciones más específicas. Algunas usuarias consideran que el gesto funciona como una señal para identificar contenidos dirigidos principalmente a mujeres y no a los hombres. Otras plantean que la reacción negativa de ciertos usuarios masculinos responde, precisamente, a que interpretan ese movimiento como una advertencia de que una mujer está decidida a hacerse escuchar.

Su comparación con el llamado gesto de la mano italiana, que también utiliza los dedos agrupados para acompañar una explicación, contribuyó a ampliar las conversaciones y los memes alrededor del fenómeno.

En cualquier caso lo que para algunas personas es simplemente una manera de acompañar el discurso con las manos terminó convertido en otro terreno de las tensiones entre hombres y mujeres que surgen en las redes sociales en la actualidad.