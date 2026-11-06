Marcha del Orgullo: horarios, recorrido y actividades de una nueva movilización por la diversidad

La Ciudad de Buenos Aires será escenario este sábado 7 de noviembre, de la 35ª Marcha del Orgullo LGBTINB+, que este año se realizará bajo una consigna antifascista y antirracista. La jornada reunirá a organizaciones de la diversidad sexual, organismos de derechos humanos, agrupaciones sociales y sindicatos, con una programación que incluirá intervenciones artísticas, homenajes y una movilización hacia el Congreso de la Nación.

Bajo el lema “¡El orgullo al poder! ¡El odio al carajo!”, la convocatoria buscará visibilizar los reclamos del colectivo y expresar su rechazo a las políticas del Gobierno nacional que, según denuncian las organizaciones convocantes, afectan los derechos conquistados en materia de diversidad e inclusión.

La concentración comenzará a las 14 en la intersección de Lima y avenida Belgrano, donde se desarrollará una previa con presentaciones de artistas y DJs. Será el punto de encuentro de quienes participen de una jornada que combinará celebración, memoria y reivindicaciones sociales.

LOS HORARIOS Y EL RECORRIDO DE LA MARCHA

De acuerdo con el cronograma difundido por la organización, a partir de las 17 se realizará una intervención por la Reparación Histórica para travestis y trans adultas mayores sobrevivientes de la violencia estatal.

En ese mismo horario se llevará adelante un homenaje a Taty Almeida y a las Madres de Plaza de Mayo, con la participación de la agrupación H.I.J.O.S. Capital. Posteriormente tendrá lugar el acto central, en el que se expondrán las principales demandas de las organizaciones participantes.

La movilización comenzará a las 17.30 con destino al Congreso de la Nación, mientras que desde las 18 está previsto el desarrollo de actividades en el escenario Carlos Jáuregui, denominado así en homenaje a uno de los principales referentes históricos de la lucha por los derechos de la diversidad sexual en Argentina.

LOS PRINCIPALES RECLAMOS

Uno de los ejes centrales de la convocatoria será el pedido de aprobación del proyecto de ley “Reconocer es Reparar”, una iniciativa que propone una reparación histórica para travestis y trans adultas mayores que sobrevivieron a situaciones de violencia estatal por motivos de identidad de género.

Según explicaron las organizaciones, se trata de una población que atraviesa condiciones de extrema vulnerabilidad social y que necesita medidas concretas de reconocimiento, inclusión y acceso integral a la salud.

A través de un comunicado, los convocantes también cuestionaron lo que consideran un intento de exclusión del colectivo por parte del Gobierno nacional y reclamaron que la diversidad sexual y la prevención de la violencia por prejuicio vuelvan a ocupar un lugar central en las políticas públicas.

La marcha es impulsada por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo – Línea Histórica (OLH), a través del Frente Orgullo y Lucha, integrado por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), la Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina (SIGLA), 100% Diversidad y Derechos y numerosas organizaciones LGBTINB+ de todo el país.

También se anunció la participación de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. Capital y NIETES, junto con sindicatos de ambas CTA y las secretarías de Género y Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo (CGT).

De esta manera, la nueva edición de la Marcha del Orgullo buscará reunir a miles de participantes en las calles porteñas, en una jornada que combinará expresiones culturales, reivindicaciones históricas y demandas políticas, con el Congreso como punto de llegada de la movilización.