Marcha del Orgullo: Polenta y Mocha Celis se unen para visibilizar los derechos de las diversidades

En la previa de la 35° Marcha del Orgullo en Buenos Aires, ambas organizaciones participarán con una carroza propia para combinar celebración, cultura y reivindicación de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

La cultura festiva y la lucha por los derechos de las diversidades sexogenéricas se unirán este sábado 7 de noviembre en la 35° Marcha del Orgullo de Buenos Aires. Polenta, una de las fiestas más convocantes de la escena nocturna, y la Asociación Civil Mocha Celis participarán con una carroza propia para celebrar las identidades LGBTIQ+ y visibilizar las demandas de las comunidades travestis, trans y no binarias.

La iniciativa busca poner en primer plano las problemáticas que todavía atraviesan a estos colectivos, como la exclusión social, las dificultades para acceder al empleo formal y la vulnerabilidad en materia de salud. Según los datos difundidos por Mocha Celis, la expectativa de vida de las travestis y mujeres trans en Argentina continúa siendo de alrededor de 35 años.

En ese contexto, la organización presentó parte de su trabajo durante 2025. Entre sus resultados, destacó las 6.000 atenciones vinculadas al acceso a derechos, las 40 inserciones laborales en el sector privado y la conformación de una base de más de 900 personas travestis, trans y no binarias en búsqueda activa de empleo formal. También informó que 600 personas reciben mensualmente asistencia alimentaria.

Fundada en 2011, Mocha Celis se convirtió en una organización pionera en materia de educación y acompañamiento integral para la comunidad travesti-trans. A través de su bachillerato popular, programas de formación profesional y propuestas de inserción laboral, busca generar oportunidades y derribar barreras estructurales. En 2025, además, registró 170 egresados en sus cursos de formación profesional.

Por su parte, Polenta sostiene una política de inclusión y contratación de personas de la comunidad, además de garantizar el acceso gratuito a sus eventos. La participación conjunta en la Marcha del Orgullo busca reforzar el vínculo entre la celebración y la reivindicación de derechos, en una movilización que continúa siendo un espacio fundamental para visibilizar las desigualdades y promover una sociedad más inclusiva.