Matrícula, inteligencia artificial y salud mental en la educación

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) realizará el 25 de septiembre su XXIV Congreso Nacional de Enseñanza Privada, con una agenda que incluirá temas vinculados con la matrícula escolar, los cambios demográficos, la inteligencia artificial y la salud mental en las instituciones educativas.

El encuentro se desarrollará en el Hotel Hilton de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del 70.º aniversario de la entidad, y llevará como lema “Educación y nuevos paradigmas: del diagnóstico a la transformación”.

La jornada convocará a representantes legales, directivos y equipos docentes para abordar distintas cuestiones relacionadas con la gestión y el funcionamiento de las instituciones educativas.

Uno de los ejes será la evolución de la matrícula escolar y los cambios demográficos. Rafael Rofman estará a cargo de una exposición sobre las tendencias de la matrícula y las proyecciones demográficas, mientras que Claudio Zuchovicki analizará la toma de decisiones económicas en contextos de incertidumbre.

La agenda también incluirá una presentación de Viviana Postay sobre liderazgo y conducción escolar, además de una exposición de Sofía Geyer acerca de la innovación y la cognición humana en el contexto del avance de la inteligencia artificial.

Otro de los temas será la salud mental en las instituciones educativas. El médico psiquiatra José Abadi abordará esta cuestión durante la jornada, con especial atención a las situaciones que atraviesan las comunidades educativas.

El programa se completará con las conclusiones de la especialista en educación Claudia Romero y del presidente de AIEPA, Flavio Pinto.

Según informó la asociación organizadora, el congreso busca abordar estos temas desde distintas perspectivas y poner en discusión herramientas vinculadas con la gestión, el liderazgo y las prácticas educativas.

La actividad comenzará a las 8 con la acreditación y el acto de apertura está previsto para las 9:30. El XXIV Congreso Nacional de Enseñanza Privada se realizará el viernes 25 de septiembre de 2026 en el Hotel Hilton de Buenos Aires.

La información sobre el programa, los disertantes y las modalidades de participación se encuentra disponible en el sitio de AIEPA.