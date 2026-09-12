Medicina personalizada: el nuevo reto de los tumores cerebrales

Aunque le explicaron que se trataba de un tumor benigno, su ubicación planteaba un desafío particular. Los tumores situados en la base del cráneo pueden encontrarse cerca de estructuras neurológicas y vasculares delicadas, por lo que determinar su comportamiento y, de ser necesario, la forma de llegar a ellos resulta fundamental.

Tras evaluar durante meses las características del tumor, el equipo médico que atendió a Cecilia optó por practicarle una craneotomía diseñada a medida para reducir al mínimo la intervención. “De haber recibido una atención convencional quién sabe cómo estaría hoy”, dice ella, que un año más tarde agradece haber contado con un abordaje que le permitió recuperarse rápidamente y sin secuelas.

El caso de Cecilia se inscribe en un cambio de enfoque que viene ganando terreno en los últimos años: la búsqueda por avanzar hacia tratamientos cada vez más personalizados según las características de cada paciente y de cada tumor. Así lo plantea una nueva revisión integral de la Clínica Mayo publicada en Nature Reviews Clinical Oncology, que reúne la experiencia de especialistas de todo el mundo y analiza los últimos avances en el abordaje de los meningiomas.

Aunque generalmente benignos, estos tumores, que representan aproximadamente el 37% de los que involucran al sistema nervioso central, pueden afectar de manera significativa la función neurológica según su localización. Frente a ellos, la conducta terapéutica se ha basado tradicionalmente en el diagnóstico histopatológico. Sin embargo en los últimos años se viene registrando un cambio sustancial: la incorporación de datos moleculares, de imagen y clínicos para adaptar la atención a cada paciente, lo que mejora su efectividad.

ABORDAJE A MEDIDA

Entre los avances que se aplican hoy se encuentran sistemas de clasificación molecular que permiten predecir con mayor precisión qué tumores tienen más probabilidades de crecer o recidivar; pero también técnicas de imagen avanzadas, como la PET/RM, que ayudan a detectar tumores residuales o recurrentes en fases más tempranas.

A su vez, las innovaciones en técnicas quirúrgicas y radioterapia de precisión han venido mejorando los resultados al reducir las complicaciones y preservar la función. En algunos casos, el camino puede ser la vigilancia activa para evitar tratamientos innecesarios y preservar la calidad de vida. En otros, las cirugías mínimamente invasivas y la radioterapia altamente dirigida permiten intervenciones más seguras y precisas.

Para los casos más complejos también están surgiendo nuevas alternativas, entre ellas los fármacos dirigidos, la inmunoterapia y las terapias con radioligandos. Estas terapias se pueden poner en práctica a partir del perfil molecular y de la mejora en las técnicas de imagen, con el objetivo de seleccionar el tratamiento más eficaz para cada tumor.

“Al identificar con las nuevas técnicas de imágenes y perfiles moleculares cuál de las distintas alternativas terapéuticas va a responder según el tipo específico de tumor y su comportamiento se logran mejores resultados”, comenta la médica oncóloga Silvia Bonicatto, ex jefa del Servicio de Oncología del Hospital San Roque de La Plata.

Y es que “si bien el meningioma muy rara vez da metástasis, hay un 20% que se comportan agresivamente. Es por eso que identificar cuál es el que va a ser más agresivo permite seleccionar la terapia adecuada y evitar consecuencias no deseadas en los pacientes”, explica Bonicatto.

Se trata en suma de un avance clave en la forma en que se atiende hoy a los pacientes con el tipo más frecuente de tumor cerebral; un cambio de paradigma que permite ir más allá del enfoque general para ofrecer la mejor alternativa terapéutica para cada quien.