Mientras llega BTS, investigadores platenses estudian la otra cara de Corea del Sur

Mientras La Plata se prepara para recibir a BTS y el fenómeno de la cultura coreana vuelve a ocupar el centro de la escena, investigadores vinculados a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) ponen el foco en otra dimensión de ese país: su creciente protagonismo en la ciencia, la innovación y la cooperación tecnológica.

El proyecto analiza cómo Corea del Sur construye vínculos de cooperación con Argentina y Chile y qué condiciones permiten transformar esos acuerdos en proyectos concretos, transferencia de conocimientos y nuevas capacidades tecnológicas. La investigación cuenta con financiamiento de la Korea Foundation y participación de especialistas de los tres países.

La iniciativa es dirigida por la doctora Bárbara Bavoleo y cuenta con la participación de Matías Benítez, Desiree Chaure y Amalia Petróngolo, junto con investigadores de instituciones argentinas, coreanas y chilenas. El trabajo es desarrollado por la Sección Argentina de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA) y el Centro de Estudios Coreanos del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP (CeCor-IRI-UNLP).

El estudio pone la mirada en las estrategias de diplomacia tecnológica que Corea del Sur despliega en sus relaciones con ambos países. Entre los campos de interés aparecen la inteligencia artificial, las telecomunicaciones, la ciberseguridad y la transformación digital.

El equipo ya realizó entrevistas y actividades de investigación en Corea del Sur y continúa el trabajo de campo en Argentina y Chile. Para ello mantiene encuentros con funcionarios, diplomáticos, especialistas y representantes de instituciones vinculadas con la cooperación internacional.

La investigación apunta además a identificar oportunidades que puedan ser aprovechadas por la región y aportar elementos para el diseño de políticas públicas. Sus resultados se plasmarán en publicaciones académicas, un informe con recomendaciones y un taller abierto previsto para marzo de 2027.

