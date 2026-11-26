Mientras Donald Trump insiste en desacreditar el cambio climático, las imágenes que llegan desde los dos extremos de su propio país ofrecen una contundente señal de alerta. Olas gigantes, mareas que superan registros históricos, viviendas inundadas, defensas costeras desbordadas y el derrumbe parcial de un muelle configuran un escenario que pone de manifiesto la creciente vulnerabilidad de las ciudades frente al calentamiento global y al aumento del nivel de los océanos.

En plena celebración del Día de Acción de Gracias, numerosas comunidades costeras estadounidenses sufrieron las consecuencias de fenómenos meteorológicos extremos tanto sobre el océano Pacífico como sobre el Atlántico. Aunque responden a diferentes condiciones meteorológicas, ambos episodios se desarrollan en un contexto de transformación ambiental que la comunidad científica advierte desde hace décadas.

EL PACÍFICO, SIN TREGUA

En California, una de las localidades más castigadas fue Pacifica, al sur de San Francisco, donde el miércoles poderosas olas de entre seis y nueve metros provocaron el derrumbe parcial de un histórico muelle construido en 1973.

La fuerza del océano hizo ceder los soportes de la estructura, mientras el agua superaba las defensas costeras, avanzaba sobre varias cuadras e inundaba viviendas. En algunas calles, el agua llegó hasta las rodillas de los vecinos.

Ni las barreras de bolsas de arena ni los sistemas de bombeo resultaron suficientes para contener el avance del mar. Y uno de los aspectos más llamativos del episodio fue que se produjo en una jornada soleada y sin fuertes vientos en la localidad.

La combinación de temperaturas oceánicas récord, un episodio de El Niño de excepcional intensidad, mareas extraordinarias y fuertes oleajes provenientes del oeste generó condiciones particularmente adversas.

En Capitola, las olas golpearon edificios situados frente al mar e inundaron calles, mientras que en el condado de Monterey las autoridades dispusieron el cierre de varias playas ante la posibilidad de que el oleaje alcanzara los 15 metros.

También se emitieron advertencias de evacuación y órdenes de permanecer bajo resguardo en distintas comunidades de los condados de Marin y Santa Cruz.

En el sur de California, las mareas alcanzaron niveles históricos en Santa Bárbara y La Jolla, mientras que Los Ángeles igualó su récord anterior. En Sunset Beach, el agua superó las defensas costeras e ingresó en numerosas propiedades.

El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó los daños de “desgarradores” y lanzó una advertencia sobre el futuro: “Esto es un adelanto de lo que vendrá. Lo que hoy es anómalo, mañana será normal”.

EL ATLÁNTICO, OTRO FOCO

A miles de kilómetros de California, sobre la costa atlántica, otra emergencia puso en jaque a numerosas localidades. Una poderosa tormenta, combinada con mareas extraordinarias asociadas a la luna llena, provocó inundaciones, lluvias torrenciales y fuertes vientos.

En Atlantic City y Ocean City, en Nueva Jersey, se registraron las mayores mareas de tormenta desde el paso del huracán Sandy, que en 2012 provocó graves pérdidas humanas y materiales en esa región.

En Delaware también se alcanzaron niveles excepcionales, mientras que en Charleston, Carolina del Sur, el ascenso del mar provocó inundaciones en distintas calles de la ciudad durante dos jornadas consecutivas.

En Norfolk, Virginia, los niveles del agua alcanzaron valores que no se observaban desde el huracán Isabel, en 2003. En Carolina del Norte, en tanto, el avance del océano sobre las dunas obligó a interrumpir la circulación en varios tramos de una importante carretera costera.

El Servicio Meteorológico Nacional estadounidense emitió alertas por inundaciones y ráfagas superiores a los 110 kilómetros por hora en sectores del litoral atlántico. La tormenta también provocó cortes de energía, cancelaciones y demoras de vuelos, además de alterar las tradicionales celebraciones del Día de Acción de Gracias.

UN FUTURO QUE YA LLEGÓ

Las consecuencias trascienden ampliamente las imágenes impactantes de olas gigantes. Evacuaciones, rutas intransitables, comercios inundados, pérdidas económicas, infraestructura deteriorada y crecientes inversiones para proteger ciudades enteras forman parte de los costos de esta transformación ambiental.

En California, las autoridades ya comenzaron a prepararse para nuevos episodios de mareas extraordinarias, previstos para fines de diciembre y mediados de enero, con el temor de que coincidan con tormentas y provoquen daños todavía mayores.

Los especialistas advierten que las medidas de emergencia, como la instalación de bolsas de arena, el refuerzo de las defensas costeras y los sistemas de bombeo, serán cada vez más insuficientes si no están acompañadas por estrategias de adaptación a largo plazo y políticas destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Lo que durante años fue presentado como una amenaza para las próximas generaciones comienza a formar parte de la vida cotidiana de numerosas comunidades. Y mientras Trump y otros dirigentes políticos todavía cuestionan la existencia del cambio climático, millones de personas deben afrontar las consecuencias de un planeta que se calienta.

El océano no entiende de discursos políticos, fronteras ni posiciones ideológicas. Y lo que está ocurriendo en las dos costas de Estados Unidos constituye una advertencia cada vez más difícil de ignorar.