Miguel Angel perdido: un documental avala la autoría de la pieza analizada en La Plata

Un certificado firmado en La Plata hace 28 años constituye una de las piezas centrales de una historia que permaneció oculta durante décadas: la posible existencia de una escultura original de Miguel Ángel Buonarroti en manos de una familia argentina.

El documento, que se conoce públicamente por primera vez, lleva la firma del historiador del arte Ángel Osvaldo Nessi y atribuye la obra al artista italiano. Su contenido es uno de los ejes de una investigación que reconstruye un caso atravesado por sospechas, una causa judicial, amenazas y años de anonimato, y que llegará a la pantalla a través de un documental.

El certificado fue firmado el 22 de mayo de 1998 ante escribano en La Plata. Allí, Nessi, entonces director del Instituto de Estudios Artísticos y miembro de la College Art Association of America, sostuvo que la pieza, “perdida durante quinientos años, es obra original de Miguel Ángel Buonarroti, realizada a los veinte años por encargo de Lorenzo di Pierfrancesco de Medici, Florencia 1495”.

El dictamen se basó en un estudio de 52 páginas, un análisis fotográfico hecho por Néstor Bolognini, del Centro de Investigaciones Ópticas, y un informe de la Universidad Autónoma de Barcelona que identificó el material de la escultura como yeso alabastrino.

La obra, conocida como Il Giovannino, representa a San Juan Bautista niño y mide apenas 30,5 centímetros. Las nuevas imágenes permiten observarla de frente y de espalda, además de apreciar los fragmentos de una mano y un pie que se desprendieron con el paso de los siglos.

Su actual propietario es Alejandro B., quien la recibió como herencia familiar y la mantiene resguardada en una bóveda de seguridad. La pieza podría alcanzar un valor de 450 millones de dólares si se confirma su autenticidad.

UN CASO QUE SE REACTIVÓ

Treinta años después de los primeros estudios, el investigador y documentalista Pablo Semmartin retomó el expediente y reunió más de 700 documentos originales del archivo de Nessi. También reconstruyó la causa judicial iniciada en 1995 y encargó nuevos análisis científicos para avanzar sobre la identificación de la pieza.

El trabajo contempla cinco exámenes en instituciones especializadas de Francia, España e Italia. Entre ellos figuran estudios isotópicos para determinar el origen geológico del material, análisis de fluorescencia de rayos X sobre el objeto metálico que sostiene la figura y espectroscopía Raman para identificar la composición de las incrustaciones de los ojos.

Los resultados podrían aportar elementos decisivos para establecer la procedencia y antigüedad de la obra. Si respaldan la hipótesis de Nessi, se estaría ante uno de los hallazgos artísticos más relevantes de las últimas décadas y la escultura de mayor valor conservada en el país.