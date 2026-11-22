Motorola aprovechó la presentación del Signature 27, su nuevo teléfono de alta gama, para ampliar su oferta de accesorios en América Latina. La novedad fueron los Moto Buds 2 Ultra, unos auriculares inalámbricos que incorporan traducción en tiempo real y controles por gestos. La compañía también mostró para la región dos productos que había presentado en septiembre en la feria IFA de Berlín: el Moto Watch Ultra, un reloj con conexión móvil y herramientas deportivas, y el Moto Snap Wireless, una base de carga que se fija al teléfono con imanes.

En la Argentina, el reloj ya figura en el catálogo oficial de Motorola. La compañía anunció un precio de lanzamiento desde $799.999 y su distribución a través de la tienda en línea, locales propios y cadenas de electrónica. Para los auriculares y el cargador, el anuncio regional anticipó una llegada escalonada a mercados seleccionados, sin precisar fecha de venta ni precio para el país.

AURICULARES QUE TRADUCEN CONVERSACIONES

Los Moto Buds 2 Ultra renuevan la colaboración con Bose, que participó en el ajuste del sonido y en el sistema de cancelación activa de ruido. Cada auricular combina un parlante dinámico de 11 milímetros con un segundo componente dedicado a reproducir detalles del audio. La cancelación se adapta al ruido del entorno y el modo transparencia deja pasar sonidos externos, por ejemplo, para escuchar un anuncio o conversar sin quitarse los auriculares.

La función de traducción reproduce en los auriculares lo que dice la otra persona en uno de los idiomas admitidos. Para usarla hace falta un teléfono Motorola compatible con la aplicación de traducción integrada. La disponibilidad depende del modelo, el idioma y la región. Los controles por movimiento, que se activan desde la aplicación Moto Buds, permiten contestar una llamada con un asentimiento o rechazarla al mover la cabeza de lado a lado.

El diseño suma una aleta que ayuda a mantener cada auricular en su lugar durante el ejercicio. Hay tres micrófonos por lado para captar la voz y conexión simultánea con dos equipos, de modo que se puede pasar de la computadora al celular sin volver a emparejarlos. También incluyen detección de uso, que pausa la reproducción al quitarse un auricular. El sonido espacial con Dolby Atmos y seguimiento de cabeza requiere un teléfono Motorola compatible.

La marca informa hasta ocho horas de reproducción por carga y hasta 37 horas en total con el estuche, que admite carga inalámbrica. Los auriculares tienen protección IP57 frente al polvo y al agua en condiciones de laboratorio. Además, la integración con Find Hub de Google permite localizar los auriculares o el estuche desde un dispositivo Android compatible.

UN RELOJ PARA SALIR A CORRER Y SEGUIR CONECTADO

El Moto Watch Ultra tiene una caja de acero inoxidable de 46 milímetros, una pantalla OLED circular de 1,5 pulgadas y correas intercambiables de 22 milímetros. Su GPS de doble banda registra el recorrido durante una salida a correr o una caminata. Con una eSIM y un plan compatible, la conexión 4G permite hacer y recibir llamadas y enviar mensajes aunque el teléfono haya quedado en casa. El reloj también incorpora NFC para pagar sin contacto mediante Google Wallet con tarjetas compatibles.

La colaboración con Polar se ve en las funciones de entrenamiento y descanso. Running Coach ofrece sesiones guiadas de caminata y carrera desde la muñeca, mientras que Sleep Plus Stages registra las fases de sueño ligero, profundo y REM para calcular una puntuación de descanso. El reloj también estima la recuperación nocturna y propone ejercicios de respiración guiada.

El sistema operativo Wear OS 6 permite descargar aplicaciones desde Google Play, entre ellas Google Maps y YouTube Music. También ofrece acceso a Gemini y a Qira, el asistente de Motorola y Lenovo, en equipos compatibles. Motorola anuncia hasta dos días de uso activo con la pantalla siempre encendida desactivada y estima que 15 minutos de carga pueden aportar hasta 24 horas de uso.

UN CARGADOR MAGNÉTICO DE HASTA 30 WATTS

El Moto Snap Wireless usa imanes para alinear el teléfono con la base y cargarlo por inducción. Alcanza hasta 25 watts en equipos compatibles con el estándar Qi2.2 y, según Motorola, hasta 30 watts en teléfonos de la marca que admiten su propio protocolo. La potencia efectiva depende del modelo, el nivel de batería y la funda. En equipos que admiten carga inalámbrica pero carecen de imanes integrados, la fijación requiere una funda magnética compatible.

La base se conecta a la corriente mediante un cable USB-C trenzado de 1,5 metros e incorpora protección contra sobrecalentamiento y sobrecarga. También puede recargar el estuche de los Moto Buds 2 Ultra, lo que permite usar el mismo accesorio para el teléfono y los auriculares.