Multa récord contra Meta: US$25.000 millones

Meta, la compañía propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, recibió un nuevo y millonario revés judicial en Estados Unidos. Un juez del estado de Nuevo México ordenó que la empresa pague 25.000 millones de dólares por haber engañado a los usuarios sobre el tratamiento de su información personal, en una causa vinculada con el escándalo de Cambridge Analytica, uno de los mayores casos de utilización indebida de datos en la historia de las redes sociales.

La resolución fue dictada este miércoles por el juez Francis Mathew, luego de que un jurado determinara el mes pasado que la compañía había incurrido en prácticas irregulares que afectaron a los más de 2,1 millones de habitantes de Nuevo México.

La sanción contempla, además, un interés anual del 15% sobre el monto establecido, lo que representa 3.750 millones de dólares adicionales por cada año que transcurra sin que se cancele la deuda, según lo dispuesto por el magistrado.

La decisión se suma a una serie de condenas y acuerdos judiciales que enfrenta la empresa dirigida por Mark Zuckerberg en Estados Unidos, tanto por el manejo de información privada como por los efectos de sus plataformas sobre niños y adolescentes.

La reacción de Meta: apelación y críticas al fallo

La compañía rechazó la resolución y anticipó que recurrirá a instancias judiciales superiores para intentar revertir esta sanción multimillonaria.

En un comunicado, Meta calificó el proceso como un “impuesto a la libertad de expresión” y sostuvo que las consecuencias económicas del fallo podrían comprometer su continuidad operativa en Nuevo México.

“Esta decisión hace que sea prácticamente imposible operar en el estado de Nuevo México”, advirtió la empresa, antes de manifestar su confianza en que conseguirá revertir la sentencia: “Estamos convencidos de que ganaremos la apelación”.

La firma ya había cuestionado el veredicto del jurado en septiembre, cuando un portavoz aseguró que no compartían las conclusiones y que continuarían defendiéndose frente a lo que consideraban una interpretación distorsionada de su trayectoria.

Cambridge Analytica

El origen del conflicto se remonta al escándalo de Cambridge Analytica, la consultora política que obtuvo de manera indebida información personal de millones de usuarios de Facebook para desarrollar campañas de publicidad política dirigidas a públicos específicos.

El caso adquirió dimensión internacional por su vinculación con las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 y abrió un debate sobre la capacidad de las plataformas digitales para influir en los procesos electorales mediante el uso de datos personales.

La información fue recopilada inicialmente a través de una aplicación de pruebas de personalidad denominada “thisisyourdigitallife”, instalada por aproximadamente 270.000 personas.

Sin embargo, el sistema también permitió acceder a información de los contactos de esos usuarios, lo que amplió considerablemente el alcance de la extracción de datos.

De acuerdo con las investigaciones, la aplicación terminó obteniendo información vinculada con unos 87 millones de usuarios de Facebook en todo el mundo, muchos de los cuales desconocían que sus datos estaban siendo utilizados.

Facebook había tomado conocimiento en diciembre de 2015 de que Cambridge Analytica había adquirido esa información, pero el caso no fue revelado públicamente hasta abril de 2018, cuando una demanda desencadenó una fuerte controversia política y judicial.

Las consecuencias económicas comenzaron a hacerse visibles al año siguiente, cuando la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) impuso a Facebook una multa de 5.000 millones de dólares.