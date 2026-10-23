Murió a los 118 años Manuel Moisés Álvez, uno de los hombres más longevos de la Argentina

Este viernes, se confirmó la muerte de Manuel Moisés Álvez, una de las personas más ancianas del país, a los 118 años. Su vida no solo estuvo marcada por las décadas dedicadas a las tareas rurales en San Vicente, sino también por un hecho inédito que conmovió a la provincia: en 2022, a través del programa Indocumentado Cero, obtuvo su primer DNI a la edad de 114 años tras permanecer más de un siglo en la informalidad registral.

Álvez, que había nacido el 26 de octubre de 1907, residía junto a su familia en el paraje Las Tunas, una zona rural donde era ampliamente reconocido como uno de los pobladores pioneros y más antiguos de la región.

La noticia del fallecimiento fue confirmada por la Policía de Misiones tras recibir una alerta cerca de las 12:40. Efectivos de la Comisaría Segunda se movilizaron hasta la vivienda familiar, ubicada a la altura del kilómetro 34 de la ruta provincial 13, y solicitaron la intervención del médico policial de turno.

Tras examinar el cuerpo en el lugar, el profesional de la salud determinó que el deceso se produjo a causa de un paro cardiorrespiratorio no traumático. Asimismo, los peritajes médicos estimaron que el fallecimiento ocurrió entre tres y seis horas antes del arribo de los agentes de seguridad.

Durante sus últimos años, Manuel permaneció al cuidado de sus familiares en el paraje Las Tunas. Su historia personal estuvo fuertemente ligada al desarrollo y la historia rural del municipio: a lo largo de su vida trabajó incansablemente en tareas de campo y colaboró activamente en la apertura de los primeros caminos de la zona.

Un hito particular en su historia ocurrió en 2022 cuando a los 114 años obtuvo su primer DNI mediante una inscripción tardía. El trámite, destinado a personas cuyos nacimientos no fueron asentados durante su primer año de vida, fue gestionado e impulsado por el Registro Provincial de las Personas de Misiones a través del programa Indocumentado Cero, permitiéndole contar con su identificación oficial tras más de un siglo de vida.