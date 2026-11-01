Murió Marcela Giorgi, histórica locutora de radio

La radio argentina está de luto. Marcela Giorgi, histórica locutora de Radio Mitre y una de las voces más reconocidas del medio, murió este sábado a los 61 años, dejando una extensa trayectoria profesional y un profundo pesar entre sus compañeros, colegas y oyentes. Si bien no trascendieron detalles sobre la enfermedad que provocó su fallecimiento, Giorgi atravesaba desde hacía varios meses un delicado cuadro de salud.

Con más de tres décadas de experiencia, Giorgi construyó una carrera marcada por su calidez, su versatilidad y una particular manera de acompañar a quienes estaban del otro lado del micrófono. Su recorrido incluyó programas emblemáticos y trabajos junto a algunas de las figuras más importantes del periodismo argentino.

EL DOLOR DE SUS COMPAÑEROS

La periodista Mariel Di Lenarda fue la encargada de comunicar la triste noticia durante la transmisión de este sábado. Visiblemente conmovida, expresó: “La salida al aire que nunca hubiera querido tener, pero nos dejó Marcelita Giorgi”.

También Marcelo Bonelli, con quien la locutora compartía el programa Sábado Tempranísimo, manifestó su dolor por la pérdida de su compañera. “La verdad que destrozado. Una noticia que nunca queríamos escuchar. Ella estaba mal en el último tiempo”, expresó el periodista, con la voz quebrada por la emoción.

Y agregó: “Todos, por supuesto, pensamos que en algún momento iba a ocurrir, pero nunca uno quiere que ocurra. Y ocurrió hoy y la verdad congelado por la noticia”.

Sus palabras reflejaron el impacto que provocó la muerte de Giorgi entre quienes la conocieron y compartieron con ella buena parte de su vida profesional.

UNA TRAYECTORIA JUNTO A GRANDES FIGURAS DE LA RADIO

La carrera de Marcela Giorgi comenzó incluso antes de que obtuviera su título en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER). Sus primeras experiencias fueron en una emisora de frecuencia modulada de baja potencia, pero rápidamente consiguió abrirse camino en medios de mayor alcance.

Con el tiempo llegó a La 100 y Radio Mitre, dos de las principales emisoras del país, donde consolidó su estilo y se convirtió en una profesional ampliamente reconocida.

A lo largo de su carrera compartió micrófono con figuras como Magdalena Ruiz Guiñazú, Chiche Gelblung, Santo Biasatti y Alfredo Leuco.

Uno de sus trabajos más recordados fue De 7 a 9, música y noticias, el programa que condujo junto a Mario Portugal en FM La 100 y que obtuvo dos premios Martín Fierro.

Su capacidad para combinar información, entretenimiento, humor y comentarios deportivos fue una de las características que la distinguieron durante toda su trayectoria.

SU VÍNCULO CON ALFREDO LEUCO Y LOS RECONOCIMIENTOS

Otra etapa significativa de su carrera fue su participación en Le doy mi palabra, el ciclo conducido por Alfredo Leuco en Radio Mitre.

Allí desarrolló diferentes funciones, desde la locución y la lectura de noticias hasta los comentarios sobre deportes y espectáculos.

En una entrevista publicada en 2015, Giorgi describió con humor su papel dentro del equipo: “Soy la Mascherano en este equipo, y a veces también la Macaya Márquez, porque me encargo de los comentarios deportivos a falta de columnista deportivo”.

También explicaba que su tarea iba mucho más allá de las funciones tradicionales de una locutora: “En el programa lo mío no es decir sólo hora y temperatura, sino también tirar centro para Leuco, y, a veces, hacer el gol también”.

El propio Leuco le dedicó un emotivo reconocimiento en junio de 2015, cuando Giorgi recibió un premio Martín Fierro. En aquella oportunidad la definió como “el alma de la radio” y destacó su profesionalismo y sensibilidad.

“Se enciende la luz roja y a ella se le encienden todas las luces”, escribió entonces.

UNA VOZ QUE ACOMPAÑÓ A GENERACIONES DE OYENTES

En sus últimos años, Giorgi continuó vinculada a Radio Mitre como integrante de Sábado Tempranísimo, junto a Marcelo Bonelli, Daniel Mollo y otros profesionales de la emisora.

Su vigencia también quedó reflejada en una nueva nominación a los premios Martín Fierro de Radio en 2026, dentro de la categoría Labor en locución femenina.

Su muerte representa una pérdida significativa para la radio argentina, un medio al que dedicó gran parte de su vida y en el que dejó una huella reconocida tanto por sus colegas como por el público.

Con una voz inconfundible y una personalidad que combinaba profesionalismo, cercanía y sentido del humor, Marcela Giorgi se convirtió en una presencia familiar para miles de oyentes. Su despedida, anunciada entre lágrimas en la misma radio que fue su casa durante tantos años, reflejó el cariño que supo despertar a lo largo de su carrera.