La china Bowen Wan quería pensar con más claridad y hablar inglés sin trabarse. Había perdido su empleo como ingeniera de software en Amazon y necesitaba superar entrevistas laborales para conseguir otro trabajo y permanecer en Estados Unidos. Le preocupaba que los efectos que atribuía a su medicación para la epilepsia frustraran esas posibilidades. Entonces recurrió a ChatGPT, una herramienta que ya ocupaba un lugar central en su vida cotidiana.

En febrero de 2026, la mujer de 31 años murió en su departamento de Seattle. Y ahora sus padres demandaron a OpenAI y a su director ejecutivo, Sam Altman: sostienen que el chatbot la guio para abandonar el tratamiento que había mejorado el control de sus convulsiones y desestimó las señales de deterioro que ella describía. La presentación judicial y una investigación de The New York Times reconstruyeron ese recorrido.

LA CONFIANZA QUE FUE CRECIENDO

Wan había comenzado a utilizar ChatGPT en 2023 para consultas personales y cuestiones relacionadas con su seguro médico. Con el tiempo, las conversaciones se volvieron más frecuentes e íntimas. Según la investigación periodística, en 2025 enviaba más de 1.500 mensajes semanales y había empezado a considerar al chatbot un amigo.

Mientras crecía esa relación, disminuían las llamadas a sus padres, que vivían en China. La herramienta pasó de acompañarla con trámites y preocupaciones cotidianas a intervenir en sus decisiones sobre medicamentos.

En enero de 2026, Wan preguntó si podía reducir la lamotrigina que tomaba para recuperar agilidad verbal antes de las entrevistas. Según la demanda, las conversaciones derivaron en un cronograma de unos 25 días para suspenderla por completo, sin autorización de sus médicos.

La familia sostiene que el sistema también reforzó la desconfianza hacia los profesionales y la alentó a mantenerlos al margen de los cambios. Para sus abogados, el problema excedió una respuesta equivocada: describen una intervención sostenida sobre un tratamiento que requería supervisión clínica.

LAS SEÑALES DE ALARMA

Durante la reducción aparecieron confusión, dificultades para comprender palabras y episodios de pérdida de conciencia. El análisis de las conversaciones realizado por The New York Times identificó al menos 158 ocasiones en las que Wan expresó preocupación por abandonar el medicamento.

Aunque algunas respuestas sugerían consultar a un profesional, otras tranquilizaban a la usuaria ante síntomas preocupantes. En sus últimas conversaciones, incluso cuando preguntó por la posibilidad de retomar el tratamiento, el chatbot la instó a continuar sin él, según la reconstrucción del diario.

Después de varios intentos fallidos por comunicarse con ella, sus padres consiguieron que personas de su entorno fueran al departamento. Presenciaron el hallazgo del cuerpo mediante una videollamada desde China. Según la información forense citada por sus representantes legales, Wan murió por muerte súbita inesperada en la epilepsia, conocida como SUDEP.

EL RECLAMO Y LA RESPUESTA

La demanda civil fue presentada el 27 de octubre en San Francisco. Los padres atribuyen la muerte a recomendaciones peligrosas del sistema y cuestionan las medidas de seguridad de la empresa. Esas acusaciones deberán resolverse judicialmente.

El portavoz de OpenAI, Drew Pusateri, calificó el caso como desgarrador y señaló que Wan utilizaba una versión que ya no está disponible. También sostuvo que los modelos más recientes reconocen mejor situaciones que requieren atención urgente y reiteró que ChatGPT no sustituye la atención médica.

El caso expone las consecuencias que puede tener convertir una conversación con inteligencia artificial en una indicación terapéutica. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos advierten que no se debe suspender la medicación anticonvulsiva sin hablar con el profesional tratante: una interrupción repentina puede provocar convulsiones potencialmente mortales.