Nahuel Pennisi, Valentino Merlo y el emotivo momento con el Papa León XIV

La música fue una de las grandes protagonistas del multitudinario encuentro que el papa León XIV mantuvo este martes con los jóvenes en el barrio porteño de Palermo. Nahuel Pennisi emocionó con su interpretación de “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, de Fito Páez, mientras que Valentino Merlo hizo bailar a miles de asistentes durante una jornada que combinó espectáculos, testimonios, oración y un mensaje de esperanza del Sumo Pontífice.

El escenario fue el Monumento de los Españoles, donde jóvenes de distintos puntos del país se congregaron bajo el lema “¡Animo, levántate! El te llama”, inspirado en el pasaje evangélico de Bartimeo. Los accesos se habilitaron desde el mediodía y, a partir de las 16, comenzaron las actividades artísticas que prepararon el clima para la llegada del Papa.

Uno de los momentos más destacados ocurrió pasadas las 21, cuando Pennisi apareció con su guitarra e interpretó el clásico de Fito Páez ante León XIV. La elección de la canción, asociada a la solidaridad, la esperanza y la entrega, adquirió un significado especial en una noche atravesada por los mensajes de fe y compromiso con los demás.

La presentación había despertado una gran expectativa por el vínculo personal que el músico mantiene con la religión. En una entrevista previa, Pennisi había reconocido la emoción que le generaba la posibilidad de cantar frente al Pontífice. “A mí me llega muy fuerte porque soy un hombre de fe”, expresó, y comparó la experiencia con cantarle “a la persona que está más cerquita de Dios”.

“Cantar ante el Santo Padre en mi país es una bendición y un honor inmenso para mí por lo que representa en mi vida”, manifestó el artista. También destacó que nunca había imaginado compartir su música en un escenario de semejante magnitud.

La actuación llegó en un momento especial de su carrera, luego del lanzamiento de un disco dedicado al repertorio de Mercedes Sosa. “Este, sin dudas, es un año bisagra en mi vida”, aseguró el cantante, quien reivindicó el legado de la Negra y su importancia para la música popular argentina.

Valentino Merlo hizo bailar a miles de jóvenes

Otro de los protagonistas fue Valentino Merlo, el cantante rosarino de 17 años que aportó ritmo y energía a la previa de la vigilia. Con canciones como “Si un día estás sola” y “Hoy”, consiguió que miles de jóvenes acompañaran sus interpretaciones con aplausos, bailes y celulares encendidos.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de su presentación se produjo cuando reconoció entre el público al obispo Claudio Castricone, quien había sido su sacerdote durante la etapa escolar.

El religioso recordó que conoció al artista cuando cursaba la secundaria y que solía convocarlo para cantar durante los actos del colegio. El reencuentro agregó una cuota de emoción a una actuación que también incluyó “Tierra Zanta”, del rapero Trueno.

La programación musical contó además con la participación de Maggie Cullen, Tati Domínguez y Banuev, entre otros artistas. También se destacó el Ensamble Coral León XIV, conformado por seis agrupaciones corales de la Arquidiócesis de Buenos Aires (como el Coro Bienaventurados) junto a la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela bajo la dirección de Darío Domínguez Xodo.

El coro, integrado por unos 250 jóvenes, interpretó distintas piezas, entre ellas “Joven, levántate”, una de las canciones que más conmovió a los asistentes.

La conducción estuvo a cargo de Sofi Martínez y Nacho Girón, con intervenciones de Alan Madanes y Luquitas Rodríguez, quienes acompañaron las distintas actividades de una convocatoria que reunió a jóvenes de entre 15 y 35 años.

El cierre de la vigilia dejó otra de las imágenes más recordadas de la noche. Mientras la multitud entonaba una canción religiosa que invitaba a llevar un mensaje de esperanza a quienes más lo necesitan, León XIV se sumó al canto junto al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

La escena mostró al Sumo Pontífice compartiendo la celebración con los jóvenes, después de una jornada en la que los testimonios personales y los mensajes espirituales ocuparon un lugar central.

Los fuegos artificiales iluminaron el cielo de Palermo y marcaron el final del encuentro. Apenas se apagaron las luces, comenzaron a caer las primeras gotas de una intensa lluvia, que llegó cuando la multitud empezaba a retirarse.