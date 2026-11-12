Neumonía: ¿quiénes tienen más riesgo de sufrir cuadros graves?

Aunque puede afectar a personas de cualquier edad, la neumonía no representa el mismo riesgo para todos. Los niños pequeños, especialmente los menores de dos años, los adultos de 65 años o más y quienes tienen enfermedades preexistentes o un sistema inmunitario debilitado son más propensos a desarrollar complicaciones. Por eso, al conmemorarse hoy su Día Mundial, especialistas resaltan la importancia de identificar los factores de riesgo y reconocer los primeros síntomas para evitar cuadros graves.

En Argentina, la enfermedad mantiene una importante incidencia. En lo que va de 2026 se notificaron 142.177 casos, con una tasa de 306 cada 100.000 habitantes, una cifra similar o levemente inferior a la registrada durante los dos años anteriores, según explicó la doctora María Rosa Garay desde OSPEDYC.

La especialista recordó que la neumonía no es equivalente a un resfrío o una bronquitis. Se trata de una infección que compromete directamente los pulmones: los alvéolos se inflaman y pueden llenarse de líquido, lo que dificulta el intercambio de oxígeno. En sus manifestaciones más severas, esta falta de oxigenación puede provocar una coloración azulada en los labios o la piel, conocida como cianosis.

Si bien nadie está completamente exento de contraer neumonía, existen grupos que requieren especial atención:

En los niños menores de cinco años el riesgo es particularmente importante, en particular durante los primeros dos años de vida. Mantener las vacunas al día, favorecer la lactancia materna y evitar la exposición al humo son algunas de las principales medidas preventivas.

También los adultos mayores de 65 años tienen mayor vulnerabilidad frente a las infecciones respiratorias. Por eso en ellos se recomienda la vacunación antineumocócica, antigripal y contra el COVID-19, además de controles médicos periódicos.

Otro grupo especialmente vulnerable es el de las personas con enfermedades crónicas. Quienes tienen diabetes, EPOC, asma, cardiopatías o afecciones renales y hepáticas pueden presentar una evolución más complicada. De ahí que es importante en estos casos sostener los tratamientos y cumplir con las vacunas indicadas.

También los pacientes que atraviesan tratamientos oncológicos, recibieron un trasplante, viven con VIH o utilizan corticoides tienen mayores riesgos y deben seguir las pautas de inmunización indicadas por sus equipos médicos. Y lo mismo las personas gestantes, quienes deben completar las vacunas recomendadas durante el embarazo, entre ellas las correspondientes a la gripe, COVID-19, triple bacteriana acelular y virus sincicial respiratorio, según las semanas de gestación.

Es clave además extremar los cuidados en personas que viven en hogares de larga estadía o en condiciones de hacinamiento, donde la circulación de agentes infecciosos puede favorecer los contagios. La ventilación de los ambientes y la inmunización de quienes comparten esos espacios contribuyen a reducir los riesgos.

En los adultos, la neumonía suele manifestarse con tos, fiebre alta, dolor en el pecho al respirar y cansancio intenso. Sin embargo, las señales pueden ser diferentes en los grupos más vulnerables.

En bebés y niños pequeños, algunas de las principales alertas son el hundimiento de las costillas al respirar, conocido como tiraje, el movimiento exagerado de las alas de la nariz, los quejidos persistentes y el rechazo del pecho o los alimentos.

En las personas mayores, en cambio, la enfermedad puede avanzar sin fiebre ni tos evidente. En estos casos, es importante prestar atención a cambios repentinos en el comportamiento o el estado general, como desorientación, somnolencia extrema, caídas o pérdida del apetito.

Una gripe o un resfrío que empeora después de varios días, la dificultad para respirar incluso en reposo y la aparición de una coloración azulada en labios o uñas son motivos para buscar atención médica urgente.

En ese sentido, Garay advirtió sobre los riesgos de la automedicación, especialmente del consumo de antibióticos sin indicación profesional, y subrayó la importancia de consultar a tiempo para recibir un diagnóstico y un tratamiento adecuados.