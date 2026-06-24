Nuevo plan nacional para vigilar los antibióticos

El Ministerio de Salud de la Nación aprobó ayer un nuevo Plan Nacional de Acción para la Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos y las Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud que regirá entre 2026 y 2029.

La iniciativa busca fortalecer el uso adecuado de antibióticos, antivirales, antimicóticos y antiparasitarios tanto en la salud humana como en la animal. Además, apunta a reducir las infecciones asociadas al cuidado sanitario y a mejorar las capacidades de prevención, vigilancia y control en todo el país.

La resistencia a los antimicrobianos, conocida como RAM, se produce cuando bacterias, virus, hongos y parásitos desarrollan mecanismos que disminuyen o anulan la eficacia de los medicamentos utilizados para combatirlos. El fenómeno está estrechamente vinculado al uso incorrecto de estos tratamientos y tiene consecuencias cada vez más visibles en los sistemas de salud.

Según datos oficiales, esta problemática causa más de 1,2 millones de muertes directas por año en el mundo y contribuye a cerca de 5 millones de fallecimientos anuales. En Argentina, además, genera tratamientos más complejos, prolonga las internaciones y eleva los costos sanitarios.

El nuevo plan apunta por un lado a fortalecer la concientización sobre el problema y la capacitación continua de los equipos de salud. A su vez busca consolidar la vigilancia epidemiológica y microbiológica mediante un sistema nacional que permita medir el consumo de antimicrobianos y ampliar los controles en distintos ámbitos.

Entre otras acciones, prevé extender la vigilancia en animales destinados al consumo, iniciar el monitoreo de la resistencia antimicrobiana en aguas residuales y cursos de agua, y establecer políticas para el descarte de medicamentos vencidos en farmacias.

La iniciativa está orientada además a reducir la incidencia de infecciones mediante medidas de higiene, saneamiento y prevención en hospitales, junto con mejoras en las coberturas de vacunación y controles de bioseguridad en establecimientos agropecuarios.

También busca optimizar el uso de los antimicrobianos. Para ello se prevé fiscalizar la venta bajo receta archivada, impulsar la eliminación progresiva de estos productos como promotores de crecimiento en animales y mejorar las prácticas de prescripción en consultorios y centros de atención primaria.