Después del fenómeno que generaron las transmisiones científicas del CONICET, una nueva expedición vuelve a poner a la ciencia argentina frente a miles de espectadores. Esta vez, el escenario es Catamarca, donde investigadores realizan una excavación arqueológica para reconstruir cómo vivían las comunidades durante la expansión del Imperio incaico. La iniciativa, denominada Expedición Inka 2026, permite seguir en vivo el trabajo de los especialistas y conocer los hallazgos a medida que avanza la investigación.

La propuesta comienza a las 11 de este martes 17 de noviembre en El Shincal de Quimivil, un importante asentamiento incaico ubicado en Londres, departamento de Belén. La transmisión se extenderá hasta el viernes 20, entre las 11 y las 13, a través del canal de YouTube de la Fundación Azara.

Podés verlo en vivo en https://www.youtube.com/fundacionazara

Uno de los protagonistas de esta nueva experiencia es Reinaldo Andrés Moralejo, investigador y arqueólogo del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), quien tendrá a su cargo la conducción de la transmisión durante la jornada de este martes.

"Llegamos el jueves desde La Plata para montar todo", contó Moralejo en diálogo exclusivo con LA REDONDA sobre los preparativos para poner en marcha el operativo que combina investigación científica y divulgación.

El objetivo central es conocer cómo funcionaba la vida cotidiana en uno de los principales centros de la expansión inca hacia el sur. Para eso, los investigadores trabajan sobre una estructura arquitectónica conocida como kancha, un conjunto de recintos organizados alrededor de un espacio central.

"La intención es ver cómo vivían. Es una excavación de cuatro metros por cinco", explicó el especialista. En ese espacio, el equipo buscará materiales que permitan reconstruir las actividades domésticas, la alimentación y las costumbres de quienes habitaron el asentamiento.

"Tesoros que nos van a contar cómo producían sus alimentos", adelantó Moralejo, diálogo exclusivo con LA REDONDA, en referencia a los restos arqueológicos que esperan recuperar durante los trabajos. Entre los materiales de interés se encuentran fragmentos de cerámica, restos vegetales y animales, sedimentos y otros elementos que aportan información sobre las prácticas de aquellas sociedades.

"Nos interpela que nos pregunten en el chat y que no sea todo un lenguaje tan técnico", destacó Moralejo sobre la posibilidad de interactuar con los espectadores mientras se desarrolla la excavación.

En ese sentido, el investigador remarcó la importancia de abrir las puertas del trabajo arqueológico y explicar cada procedimiento. "Queremos mostrar cómo trabajamos en la arqueología", resumió, diálogo exclusivo con LA REDONDA.

El Shincal de Quimivil es uno de los asentamientos incaicos más importantes del actual territorio argentino. Fue construido y ocupado durante la expansión del Tawantinsuyu, entre fines del siglo XV y comienzos del XVI, y funcionó como un centro político, administrativo y ceremonial. El sitio tiene unas 30 hectáreas y más de un centenar de estructuras identificadas.

La investigación reúne a especialistas del CONICET, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Catamarca y la Fundación Azara, con profesionales de distintas disciplinas. La iniciativa también cuenta con la participación de la comunidad originaria del Quimivil y de instituciones locales.

La transmisión puede seguirse de manera gratuita por el canal de YouTube de la Fundación Azara, del 17 al 20 de noviembre, entre las 11 y las 13.