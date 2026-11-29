La memoria no falla sólo por el paso del tiempo. En ocasiones, las dificultades para recordar información reciente tienen una explicación mucho más cotidiana: la falta de sueño. Un descanso insuficiente puede alterar procesos cerebrales fundamentales para almacenar recuerdos, mantener la atención y procesar lo aprendido. Pero además de repercutir en el desempeño diario, especialistas advierten que dormir mal de manera habitual también puede comprometer a largo plazo la salud cerebral.

Una investigación de especialistas de la Universidad de Sunshine Coast, en Queensland, Australia, puso el foco en uno de los mecanismos que explican esa relación: el sistema de limpieza del cerebro. Durante el sueño, este órgano no permanece inactivo, sino que refuerza los recuerdos relevantes y elimina sustancias de desecho acumuladas durante la vigilia.

El proceso involucra al sistema glinfático, una red de drenaje cerebral que parece funcionar con mayor eficacia durante el descanso nocturno. Según los investigadores, las personas que duermen mal presentan concentraciones más elevadas de beta amiloide y tau, dos proteínas vinculadas con la enfermedad de Alzheimer.

Los científicos también analizaron investigaciones que compararon los niveles de estas sustancias después de una noche de sueño habitual y otra de privación completa. Los resultados mostraron concentraciones sanguíneas mucho mayores de ambas proteínas después del descanso normal. Esto no significa necesariamente que dormir provoque un aumento del daño cerebral: una de las explicaciones es que, durante el sueño, el cerebro desplaza esas sustancias hacia la sangre para facilitar su eliminación.

“Cualquier patología del sueño que provoque una alteración, directa o indirecta, puede causar trastornos en la concentración, el aprendizaje y la fijación de la memoria”, resalta la neuróloga Stella Maris Valiensi, responsable de la Sección Medicina del Sueño del Hospital Italiano de Buenos Aires y autora del libro La ruta del sueño.

Aunque señala que las alteraciones del descanso pueden repercutir directamente en distintas funciones cognitivas, la especialista también advierte que no todos los problemas de memoria tienen su origen en el sueño. Una alimentación inadecuada y las deficiencias de vitaminas, hierro o magnesio pueden afectar tanto el descanso como el funcionamiento cognitivo.

La neuróloga recomienda consultar cuando los olvidos se vuelven frecuentes, aumentan o interfieren en el trabajo y la vida cotidiana. También cuando se olvidan conversaciones recientes, se repiten las mismas preguntas o aparecen cansancio intenso y somnolencia durante el día.

En cambio, si la pérdida de memoria aparece repentinamente y está acompañada de dificultades para hablar, debilidad de un lado del cuerpo, confusión intensa o dolor de cabeza muy fuerte, la indicación es acudir inmediatamente a una guardia.

Para mejorar el descanso, los especialistas aconsejan mantener horarios regulares para acostarse y levantarse, procurar que el dormitorio sea oscuro y silencioso, evitar la cafeína durante las seis horas previas a dormir y limitar el consumo de alcohol. También recomiendan establecer rutinas relajantes antes de acostarse y consultar ante ronquidos frecuentes, despertares con sensación de ahogo o somnolencia excesiva durante el día.