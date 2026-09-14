OpenAI demora su salida a bolsa por las preocupaciones ante los riesgos de la IA

OpenAI, una de las empresas líderes en Inteligencia Artificial, decidió postergar su salida a bolsa ante los riesgos de seguridad asociados al desarrollo de modelos avanzados, en una señal de cautela que también comenzó a extenderse entre otros referentes de la industria. Su CEO, Sam Altman, reconoció además que la compañía ralentizó algunos procesos de entrenamiento.

“Teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo en materia de seguridad, ahora mismo sería un momento poco prudente para salir a bolsa. No sentimos presión para hacerlo”, afirmó Altman. El ejecutivo sostuvo que la empresa todavía tiene “muchas cosas que hacer respecto a lo que se requerirá para la seguridad y la alineación”.

La decisión supone priorizar la seguridad por sobre los beneficios financieros inmediatos. Altman aseguró que OpenAI está dispuesta a tomar decisiones “contrarias al beneficio financiero inmediato” de sus inversores para “salvaguardar” el control humano sobre la tecnología.

El CEO de la empresa creadora de ChatGPT también calificó de “inaceptable” cualquier escenario en el que exista una posibilidad del 10 por ciento de que una catástrofe derive de la falta de control sobre programas de inteligencia artificial. “Todos tenemos una enorme responsabilidad y no podemos permitir que los egos, los incentivos económicos, ni otros factores se interpongan en el camino”, subrayó.

La preocupación coincide con la advertencia formulada por Dario Amodei, CEO de Anthropic, quien pidió “bajar el ritmo” de desarrollo de la inteligencia artificial. Según planteó, un avance imprudente podría generar riesgos como ataques informáticos, bioterrorismo y graves problemas económicos.

Amodei también advirtió sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial tome el control de internet en un plazo de entre seis y doce meses. Frente a ese escenario, propuso evaluaciones independientes de los sistemas, coordinación con las instituciones públicas y una cooperación global.

El planteo recibió el respaldo de Elon Musk, creador de xAI, quien coincidió con sus competidores en la necesidad de desacelerar el desarrollo de esta tecnología. “Dario tiene razón”, escribió Musk al apoyar públicamente el pedido de Amodei.

Altman, por su parte, manifestó su acuerdo con el CEO de Anthropic y anticipó que OpenAI avanzará en la misma dirección. “Estoy de acuerdo con Dario en que tenemos que poner coto a la frontera. Este ha sido el principal tema de debate de las últimas semanas en OpenAI”, afirmó.

De este modo, OpenAI, Anthropic y Musk confluyeron en una misma advertencia: la velocidad de avance de la inteligencia artificial debe quedar subordinada a la capacidad de controlar sus riesgos. La seguridad pasó así a ocupar un lugar central en las decisiones de las empresas que encabezan el desarrollo de estos sistemas.

