A los 4 años, el 37 por ciento de los chicos de los principales centros urbanos del país ya usa un celular. La cifra incluye a quienes usan un teléfono prestado o compartido en casa. A los 12 años, la proporción alcanza el 87 por ciento y a los 17 llega al 96 por ciento.

El salto más pronunciado se da entre los 11 y los 12, cuando el uso crece 11 puntos porcentuales, en coincidencia con el paso a la secundaria.

Los datos surgen de Conectados y en riesgo, un informe de la Universidad Austral difundido en el marco del Día Mundial de la Infancia.

Para reconstruir el uso por edad, las investigadoras analizaron datos del Indec de 2024 correspondientes a 9.554 chicos de 4 a 17 años de 31 aglomerados urbanos. El trabajo también reúne resultados de otros relevamientos sobre hábitos, aprendizaje y riesgos en internet.

Para qué se conectan

La encuesta Kids Online Argentina 2025, de Unicef y Unesco, muestra cuán temprano llega el primer teléfono propio con internet.

En el grupo de 9 a 11 años, el 83 por ciento dijo haberlo recibido antes de cumplir los 10. Entre los adolescentes de 15 a 17, el 21 por ciento había tenido su primer equipo antes de esa edad.

En el conjunto de 9 a 17 años, el 88 por ciento usa el celular para conectarse todos o casi todos los días.

Ver videos es la práctica más extendida. El 94 por ciento lo hace todos o casi todos los días, el 83 por ciento usa aplicaciones de mensajería con esa frecuencia y el 80 por ciento entra a redes sociales. Internet también forma parte de la rutina escolar.

El 61 por ciento lo usa habitualmente para estudiar o hacer tareas y el 50 por ciento dice aprender cosas nuevas en línea a diario o casi a diario.

El acceso a una computadora para los trabajos escolares sigue siendo desigual. Cuatro de cada diez chicos carecen de esa posibilidad en casa, una proporción que se acerca a siete de cada diez en los hogares de menores recursos.

La inteligencia artificial también se incorporó a las tareas. El 58 por ciento de los chicos de 9 a 17 años dijo haber usado ChatGPT alguna vez y, entre quienes lo probaron, dos de cada tres lo hicieron con fines escolares.

La encuesta también indagó cómo evalúan la información que encuentran en internet. Alrededor del 60 por ciento dijo saber reconocer si un sitio es confiable y una proporción similar consideró que el primer resultado de un buscador siempre es el más adecuado.

Del rendimiento escolar a las apuestas

Entre los adolescentes de 12 a 17 años, el 51 por ciento mencionó al menos una dificultad que atribuyó al uso del celular, internet o los videojuegos durante el último año.

El 30 por ciento dijo que le había ido peor en la escuela, el 24 por ciento intentó reducir el uso sin conseguirlo y el 20 por ciento contó que alguna vez dejó de comer o dormir por ese motivo. Otro 13 por ciento mencionó conflictos con familiares o amigos. Las cifras recogen lo que los propios adolescentes perciben sobre sus hábitos.

Entre los contenidos que aparecen en las pantallas, el 67 por ciento de los adolescentes consultados dijo haber visto publicaciones sobre cómo adelgazar y el 64 por ciento, sobre cómo ganar dinero fácilmente. Además, el 55 por ciento de los encuestados reportó haber visto mensajes discriminatorios.

La Sedronar, en otro relevamiento, encontró que el 26,2 por ciento de los estudiantes secundarios había apostado dinero durante los 12 meses previos a la encuesta y que el 20,5 por ciento lo había hecho por internet. Los 13 años fueron la edad más frecuente de la primera apuesta.

Las pautas familiares se reducen con la edad

El 72 por ciento de los chicos de 9 a 11 años dijo tener pautas familiares sobre lo que puede hacer en internet. Entre los 15 y los 17, la proporción baja al 36 por ciento. El informe también encontró que el 29 por ciento de los adolescentes que reciben orientación y tienen reglas de uso presenta dos o más conductas de riesgo en línea. La proporción sube al 46 por ciento entre quienes reciben poco o ningún acompañamiento.

Las investigadoras proponen postergar la entrega del primer celular propio y conversar desde temprano sobre los contenidos que ven los chicos, con quiénes hablan y a quién pueden recurrir si algo los incomoda. También plantean incorporar la educación digital desde la primaria y reforzar la verificación de edad en las plataformas.