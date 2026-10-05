Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Información General

Peste neumónica: qué es y cómo se contagia

La muerte de una técnica de laboratorio en Rusia puso el foco sobre una de  las formas más graves de una enfermedad que puede transmitirse entre personas a través de gotículas respiratorias y requiere tratamiento temprano.

La aparición de la peste neumónica en Rusia llevó a poner en cuarentena a cinco hospitales y unas 200 personas.

Por Redacción

La muerte de una técnica de laboratorio de 28 años en la ciudad rusa de Irkutsk encendió las alertas y llevó a poner en cuarentena a cinco hospitales, mientras las autoridades comenzaron a vigilar a unos 200 contactos. La mujer trabajaba en un instituto especializado en agentes infecciosos de alta peligrosidad y había desarrollado un cuadro respiratorio grave antes de morir.

Ahora se investiga si la víctima estuvo expuesta a la bacteria Yersinia pestis, responsable de la peste. Los análisis determinarán si se trató de esta enfermedad, que puede comprometer los ganglios linfáticos, la sangre, los pulmones o la garganta y adoptar distintas formas según el órgano afectado. Entre ellas se encuentra la peste neumónica, que compromete los pulmones y es considerada la presentación más peligrosa. Puede producirse cuando la infección llega a los pulmones desde otra parte del organismo, pero también puede adquirirse directamente de otra persona infectada.

A diferencia de la peste bubónica, que afecta principalmente los ganglios linfáticos, la variante neumónica provoca una infección pulmonar. También existen las formas septicémica, cuando las bacterias pasan al torrente sanguíneo, y faríngea, que compromete la garganta.

Como advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS), la peste neumónica es la forma más virulenta de la enfermedad. Su período de incubación puede ser de apenas 24 horas y, sin un diagnóstico y tratamiento tempranos, puede resultar mortal. Cuando es detectada dentro de las primeras 24 horas desde el comienzo de los síntomas, las tasas de curación son altas.

La enfermedad es provocada por Yersinia pestis, una bacteria que puede estar presente en ratas, otros mamíferos y pulgas. La vía de transmisión más habitual es la picadura de una pulga que previamente se alimentó de un animal infectado. También puede producirse por el contacto con fluidos corporales o tejidos de animales enfermos. Otra posibilidad es el consumo de carne cruda o poco cocida de un animal infectado, que puede provocar peste faríngea. En el caso de la forma neumónica, en cambio, la bacteria puede pasar de una persona a otra mediante las gotículas respiratorias que se expulsan al toser o estornudar.

La gravedad de la enfermedad está vinculada con la rapidez con que se inicia el tratamiento. Según la OMS, las formas septicémica y neumónica son especialmente graves y, sin atención, la letalidad puede ubicarse entre el 30% y el 100%. La variante pulmonar, además, es la que puede generar epidemias por transmisión entre personas
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?