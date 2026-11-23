La temporada de verano todavía no comenzó, pero los accidentes con vehículos todoterreno ya vuelven a encender polémica en Pinamar. Dos jóvenes de 16 y 19 años resultaron heridos tras volcar con un UTV en los médanos de La Frontera, una zona que arrastra antecedentes de siniestros graves y donde en los próximos días comenzarán a regir nuevas medidas de control.

El accidente ocurrió durante el fin de semana largo. Los ocupantes del vehículo circulaban sin casco ni los elementos de protección correspondientes cuando se produjo el vuelco. Ambos sufrieron golpes y cortes y recibieron asistencia en el lugar. Hasta allí llegaron dos ambulancias, personal médico, integrantes de Seguridad de la playa, efectivos de la Guardia Urbana y policías.

Los heridos fueron trasladados al centro de salud municipal para realizarles estudios y continuar con la evaluación médica. Los dos estaban fuera de peligro y presentaban lesiones leves. Pese a ello el episodio volvió a poner el foco sobre la seguridad en La Frontera, donde a comienzos de este año ocurrió el dramático accidente que dejó al borde de la muerte a Bastián Jerez, un nene de ocho años que viajaba en un UTV.

En aquel caso, el vehículo chocó contra una Volkswagen Amarok cuando intentaba bajar de un médano. El chico iba en la parte trasera, a upa de su padre y acompañado por dos nenas menores de edad. La camioneta era conducida por el empresario Manuel Molinari, de 28 años, que viajaba junto a su pareja.

Las consecuencias fueron devastadoras: Bastián quedó en coma y debió atravesar 17 operaciones y seis meses de internación en terapia intensiva. Un mes después del accidente comenzó a abrir los ojos, aunque inicialmente solo podía responder con la mirada. Actualmente se encuentra en rehabilitación, empezó a hablar lentamente, puede mover los brazos y comenzó a recuperar el movimiento de los dedos.

Frente a los reiterados episodios, la Municipalidad de Pinamar anunció nuevas disposiciones para ordenar la circulación de estos vehículos. A partir del 1° de diciembre será obligatorio registrar los UTV, cuatriciclos, motos de motocross y otros rodados de características similares que circulen por todo el distrito.

El sistema de registro permitirá identificar los vehículos y a sus titulares mediante chapas identificatorias o códigos QR, además de facilitar los controles de tránsito y el registro digital de infracciones. Además, se implementará una tasa ambiental, denominada Ecotasa, para las camionetas 4x4 que ingresen a la zona de médanos. Lo recaudado estará destinado a financiar los servicios y las prestaciones necesarias para la prevención y la atención de emergencias.