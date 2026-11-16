Por qué noviembre es un buen momento para podar algunos árboles

La poda suele asociarse con los meses de invierno, pero esa práctica no es adecuada para todas las especies. Durante la primavera, el movimiento de la savia se intensifica y los tejidos vegetales tienen mejores condiciones para recuperarse después de los cortes.

Noviembre es un período propicio para realizar lo que se conoce como poda en verde y para llevar adelante trabajos de mantenimiento una vez terminada la floración. Estas intervenciones permiten quitar ramas que dificultan el crecimiento, mejorar la circulación del aire y favorecer una distribución más equilibrada de la energía de la planta.

Los manuales técnicos sobre manejo de plantas y arbolado urbano del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) contemplan las intervenciones livianas y selectivas durante esta estación. Entre sus beneficios se encuentran una mejor aireación de las copas y la prevención de problemas sanitarios, sin afectar innecesariamente el desarrollo de los ejemplares.

Sin embargo, no todos los árboles necesitan ser podados en esta época. Hay cuatro especies habituales en jardines y patios que pueden aprovechar especialmente los trabajos realizados durante noviembre.

1. Limonero y otros cítricos: cómo hacer una poda de limpieza

El limonero, junto con el naranjo y el mandarino, es uno de los árboles frutales más frecuentes en los hogares. Estas especies son particularmente sensibles a las temperaturas bajas, por lo que realizar cortes durante el invierno puede perjudicarlas.

Después de una poda invernal pueden aparecer brotes nuevos que quedan expuestos a las heladas y corren el riesgo de quemarse.

Con el clima templado ya establecido, noviembre resulta más apropiado para hacer una limpieza de la copa. La recomendación es retirar las ramas secas, enfermas y aquellas que se cruzan o crecen hacia el interior del árbol.

No se trata de reducir considerablemente su tamaño, sino de despejar su estructura. De esta manera, la luz solar puede llegar mejor al interior y el aire circula con mayor facilidad.

Estas condiciones ayudan a prevenir plagas como la cochinilla y contribuyen a conseguir frutos más saludables, de acuerdo con las recomendaciones fitosanitarias del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

2. Ciruelo ornamental: cuándo intervenir después de la floración

El ciruelo de jardín, perteneciente al género Prunus, es una especie muy elegida para decorar veredas y frentes de viviendas. Su atractivo se debe al follaje de tonalidades púrpuras y a sus flores rosadas o blancas, que aparecen al comienzo de la primavera.

Una particularidad de este árbol es que desarrolla sus flores sobre ramas que crecieron durante la temporada anterior. Por esa razón, una poda realizada en invierno puede eliminar las yemas que deberían florecer cuando llegue la primavera.

El momento más conveniente para intervenir es noviembre, una vez que hayan caído los últimos pétalos.

En esta etapa se aconseja hacer cortes moderados para ordenar la copa, controlar su altura y favorecer la aparición de nuevas ramas. Con este mantenimiento se busca preparar al ejemplar para lograr una floración abundante durante la próxima primavera.

3. Duraznero y otros frutales de carozo: eliminar los brotes improductivos

Quienes tienen durazneros, damascos o ciruelos frutales también pueden aprovechar noviembre para trabajar sobre sus árboles.

Durante esta etapa se realiza la denominada poda en verde, una intervención que apunta especialmente a quitar los llamados chupones. Se trata de brotes que crecen con mucha fuerza en dirección vertical y que consumen importantes cantidades de agua y nutrientes, pero no producen fruta de buena calidad.

Al retirarlos, se evita que generen sombra sobre otras partes de la copa y se mejora la ventilación entre las hojas. Esto también contribuye a reducir las condiciones favorables para la aparición de hongos.

Otro beneficio es que los frutos que están creciendo reciben una mayor exposición al sol. Esa condición favorece su desarrollo, el tamaño, la coloración y la concentración de azúcares.

4. Palto: controlar el crecimiento y mantener una copa accesible

El palto se volvió cada vez más frecuente en los patios urbanos, incluso en aquellos ejemplares que comenzaron a crecer a partir de semillas germinadas en casa.

Es un árbol de hojas persistentes y desarrollo rápido. Si no se controla su crecimiento desde temprano, puede ganar demasiada altura y resultar difícil de manejar.

Al igual que sucede con los cítricos, presenta poca tolerancia al frío. Por eso, noviembre ofrece un contexto más favorable para realizar intervenciones sobre su estructura.

La tarea recomendada consiste en hacer pequeños despuntes en las ramas superiores para limitar el crecimiento vertical y estimular una copa más abierta y ancha. También es una oportunidad para retirar hojas y ramas que hayan quedado dañadas durante el invierno.

Qué árboles no conviene podar durante noviembre

Aunque la primavera ofrece condiciones adecuadas para intervenir sobre determinadas especies, no significa que sea el momento indicado para podar todos los árboles del jardín.

Los especialistas advierten que noviembre no es una época apropiada para realizar podas en árboles de sombra de hoja caduca. Dentro de este grupo se encuentran las moreras, los fresnos, los plátanos, los álamos y los sauces.

Por eso, antes de utilizar las herramientas de jardinería, conviene identificar qué especie se tiene en el patio o la vereda y adaptar el mantenimiento a sus características.

La poda selectiva, realizada en el momento adecuado, permite conservar la salud del árbol y acompañar su crecimiento sin someterlo a cortes innecesarios.