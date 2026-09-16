Por El Niño, cierran la Garganta del Diablo más de un mes

La Garganta del Diablo, uno de los principales atractivos del Parque Nacional Iguazú, permanecerá cerrada durante al menos 40 días debido a la previsión de una fuerte crecida del río Iguazú. La medida fue adoptada de manera preventiva para proteger a los visitantes y preservar las instalaciones ante el aumento del caudal. Durante el cierre se realizará el desarme completo de las pasarelas y barandas metálicas del sector, que serán retiradas y llevadas a tierra firme. En el lugar quedarán únicamente los pilotes de cemento instalados sobre el lecho del río.

La decisión fue consensuada entre la Administración de Parques Nacionales y la empresa concesionaria Iguazú Argentina, luego de que organismos brasileños encargados del monitoreo hidrográfico de la zona transmitieran advertencias sobre la evolución del río.

El pedido para retirar las estructuras fue presentado por Iguazú Argentina a Parques Nacionales. Tanto los pronósticos como los análisis técnicos anticipan crecidas extraordinarias como consecuencia de las intensas lluvias previstas para septiembre y octubre, especialmente en el sur de Brasil, que podrían provocar un importante aumento del caudal en el área de las cataratas.

El cierre afecta exclusivamente al circuito Garganta del Diablo. El resto del Parque Nacional Iguazú continuará habilitado para el público, con acceso a los circuitos Superior e Inferior, el Sendero Verde, el Sendero Macuco y el espacio Territorio Yaguareté, entre otros sectores. No es la primera vez que el sector debe ser cerrado este año. A fines de julio, el circuito también había sido inhabilitado de manera preventiva a raíz de un fuerte incremento del caudal del río Iguazú. En aquella oportunidad, el resto del parque permaneció abierto y pudo ser recorrido por los visitantes.

La nueva medida apunta a evitar que una eventual crecida extraordinaria provoque daños en las pasarelas y barandas que permiten el acceso a la Garganta del Diablo. Por el momento, el período previsto para el cierre es de al menos 40 días.