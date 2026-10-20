Por la crecida del Río Paraná, aumenta el número de personas desplazadas

La provincia de Corrientes atraviesa una emergencia hídrica por las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay, que ya provocaron el desplazamiento de 754 personas en siete localidades, sumado al traslado de ganado y otras medidas paliativas ante las inclemencias climáticas. Durante la jornada de ayer, el Paraná alcanzó los 7,07 metros frente a la capital provincial y superó la cota de evacuación establecida en 7 metros.

Según el último relevamiento de Defensa Civil, difundido el domingo, 392 personas fueron evacuadas y otras 362 se autoevacuaron. La cantidad de desplazados aumentó un 59,7% respecto del viernes, cuando se contabilizaban 472 afectados.

Las localidades más comprometidas son Corrientes capital, con 344 desplazados, e Itatí, con 313. También se registran afectados en Isla Apipé (41), Paso de los Libres (31), Ituzaingó (19), Paso de la Patria (4) y Yahapé (2).

En Paso de la Patria, el Paraná llegó a los 7,47 metros, 47 centímetros por encima del nivel de evacuación, mientras que en Corrientes capital aumentó 18 centímetros durante las últimas 24 horas. En Bella Vista alcanzó los 6,09 metros y en Goya, los 5,38 metros, ambas localidades por encima de sus respectivas cotas de alerta.

En Paso de los Libres, el río Uruguay mostró un descenso y se ubicó en 9,18 metros durante la mañana de la jornada de ayer. Sin embargo, 31 personas, entre ellas 16 menores, permanecían alojadas en el centro de evacuados habilitado en el ex Regimiento de Infantería N.º 5.

La situación responde a las intensas precipitaciones registradas en las cuencas superiores de los ríos, principalmente en Brasil, y al incremento de los caudales que llegan desde el norte. Las autoridades mantienen operativos de asistencia y seguimiento de las familias afectadas.

El Instituto Nacional del Agua (INA) continúa monitoreando la evolución de los niveles hidrométricos, mientras persiste la preocupación por el avance de la creciente hacia las localidades ubicadas aguas abajo.

El último balance provincial disponible contabiliza 754 desplazados, aunque todavía no se difundió una actualización general que permita determinar si esa cifra aumentó durante la tarde de ayer.