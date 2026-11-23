Este lunes 23 de noviembre es feriado nacional en la Argentina por el Día de la Soberanía Nacional. Aunque la conmemoración corresponde al 20 de noviembre, este año el descanso se trasladó con fines turísticos. La jornada recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado, uno de los episodios más significativos de la historia argentina, en el que las fuerzas nacionales resistieron el avance de una poderosa flota integrada por barcos de Francia y Gran Bretaña.

Aunque aquel enfrentamiento, ocurrido en 1845, terminó con una derrota militar para las tropas argentinas, con el tiempo se convirtió en un símbolo de la defensa de la soberanía frente a la intervención de potencias extranjeras. La conmemoración reconoce precisamente ese episodio y su importancia en la afirmación de los derechos argentinos sobre sus aguas y su territorio.

El combate se produjo en un contexto de fuertes tensiones políticas y comerciales. Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, mantenía un conflicto con Francia y Gran Bretaña. Las dos potencias pretendían establecer relaciones comerciales directas con las provincias del Litoral y acceder a los mercados del interior sin depender de las autoridades de Buenos Aires. También reclamaban la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay.

En ese escenario, una expedición anglo-francesa integrada por 15 buques de guerra y alrededor de 100 embarcaciones mercantes comenzó a remontar el Paraná en noviembre de 1845. El objetivo era llegar a las provincias interiores y Paraguay para abrir nuevas rutas comerciales. Para impedirlo, Rosas encargó la defensa del río al general Lucio Norberto Mansilla, quien eligió un punto estratégico: la Vuelta de Obligado, cerca de la actual localidad bonaerense de San Pedro, donde el cauce se estrecha y describe una curva pronunciada.

La estrategia argentina consistió en atravesar el río con tres gruesas cadenas sostenidas por 24 lanchones, mientras que en la costa se instalaron cuatro baterías de artillería con alrededor de 30 cañones. La intención era bloquear el paso de los barcos y dificultar su avance.

La batalla comenzó el 20 de noviembre. La flota europea contaba con una notable superioridad tecnológica y armamento de mayor alcance, incluidos buques de vapor. Durante varias horas, las fuerzas argentinas resistieron el bombardeo desde la costa y consiguieron averiar algunas embarcaciones enemigas. Mansilla incluso encabezó una carga de infantería, durante la cual resultó gravemente herido.

Finalmente, los atacantes lograron cortar las cadenas, desembarcar y tomar las posiciones de artillería. Las tropas argentinas sufrieron numerosas bajas y debieron abandonar la defensa. Sin embargo, los barcos europeos también registraron daños importantes y necesitaron reparaciones para continuar su recorrido por el Paraná.

La trascendencia de la Vuelta de Obligado excedió el resultado militar. La expedición anglo-francesa encontró nuevas dificultades durante su recorrido y, en el regreso, volvió a enfrentarse con las fuerzas argentinas en la batalla de la Angostura del Quebracho, el 4 de junio de 1846. Las pérdidas y los obstáculos para sostener la operación contribuyeron a debilitar las pretensiones de las potencias europeas.

Después de prolongadas negociaciones diplomáticas, Francia y Gran Bretaña terminaron reconociendo la soberanía de la Confederación Argentina sobre sus ríos interiores y aceptaron sus derechos de navegación. Los acuerdos también contemplaron la devolución de la escuadra capturada y el desagravio a la bandera argentina.

La fecha quedó establecida como Día de la Soberanía Nacional mediante la Ley 20.770, sancionada en 1974, y fue incorporada al calendario de feriados nacionales en 2010. El traslado de este año se realizó de acuerdo con la Ley 27.399, que establece que los feriados trasladables que coinciden con jueves o viernes pasan al lunes siguiente.

Qué otros feriados quedan en 2026

Después del descanso de noviembre, quedan tres fechas en el calendario antes de finalizar el año. El lunes 7 de diciembre será día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 será feriado nacional inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

El último feriado de 2026 será Navidad, el viernes 25 de diciembre, que dará lugar a otro fin de semana largo.