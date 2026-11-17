La Plata construyó buena parte de su vulnerabilidad frente a las inundaciones al crecer sobre terrenos naturalmente anegables, entubar sus arroyos y reemplazar superficies absorbentes por asfalto y construcciones. Así lo sostienen Daniela Rotger, arquitecta e investigadora adjunta del CONICET, y Javier García de Souza, biólogo e investigador del Instituto de Limnología Dr. Raúl A. Ringuelet, quienes advierten que el riesgo no depende solamente de la intensidad de las lluvias, sino también de cómo se ocupó y transformó el territorio.

En un análisis sobre la relación entre urbanización y riesgo hídrico, los especialistas explican que las inundaciones, aunque suelen considerarse fenómenos naturales, también son una construcción social. En ese sentido, señalan que un evento meteorológico se convierte en desastre cuando impacta sobre una población expuesta y vulnerable.

Los investigadores recuerdan que La Plata se desarrolló sobre un territorio atravesado por 16 cuencas hidrográficas, con sus respectivas subcuencas. Aunque muchos de esos cursos de agua hoy no son visibles, diez arroyos principales recorren el partido y desembocan en el Río de la Plata o en el río Samborombón.

Según describen, la urbanización modificó profundamente ese sistema natural. La construcción de calles, veredas y edificios redujo la capacidad de absorción del suelo, mientras que el entubamiento y la canalización de los arroyos ocultaron sus recorridos y alteraron el drenaje natural.

Rotger y García de Souza explican que la ciudad creció durante décadas rellenando las llanuras de inundación para levantar viviendas y barrios. A eso se sumó un trazado urbano que no se adaptó a la topografía ni al recorrido de los cursos de agua. El resultado es un territorio donde, ante precipitaciones extraordinarias, el agua vuelve a buscar sus cauces originales.

Como ejemplo, los especialistas señalan que el mapa de la inundación del 2 de abril de 2013 fue prácticamente un reflejo de la red de arroyos que atraviesa la ciudad por debajo del asfalto.

A esta vulnerabilidad histórica se agrega el impacto del cambio climático, que, según advierten, intensifica las precipitaciones extremas y favorece las inundaciones repentinas. En el Gran La Plata, además, las sudestadas pueden dificultar el escurrimiento del agua hacia el Río de la Plata.

Frente a este escenario, los investigadores plantean la necesidad de modificar la forma de planificar y habitar la ciudad. Entre las medidas que proponen figuran preservar humedales, planicies de inundación y zonas de recarga de acuíferos; desarrollar parques lineales junto a los arroyos; incorporar jardines de lluvia y evaluar el desentubamiento de cursos de agua en sectores estratégicos.

Para los especialistas, reducir el riesgo exige combinar regulaciones sobre el uso del suelo con sistemas de drenaje sostenible, planes de alerta temprana y protocolos de acción barrial. La clave, concluyen, es dejar de pensar el agua como un problema que puede ocultarse mediante obras y comenzar a planificar la ciudad reconociendo su dinámica natural.