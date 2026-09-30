Por qué mueren los ballenatos en Península Valdés: las hipótesis que están bajo estudio

La aparición sostenida de crías de ballena franca austral muertas en las costas de Península Valdés encendió las alertas de científicos y autoridades de Chubut. La pregunta central sigue sin respuesta: qué está causando una mortandad que el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) calificó como “inusualmente alta”. Una infección bacteriana figura entre las hipótesis, pero todavía falta determinar si explica el episodio y qué condiciones podrían haber favorecido su desarrollo.

El hallazgo ahora de otro ballenato sin vida, frente a la zona céntrica de Puerto Madryn, sumó preocupación. En las semanas anteriores se habían encontrado seis crías y otros tantos lobos marinos muertos en la playa Bañuls, en el Golfo Nuevo. Los investigadores trabajan para establecer las causas de los decesos, sin que hasta ahora se haya informado una explicación común confirmada.

La Secretaría de Ambiente de Chubut realiza el seguimiento de los varamientos junto con especialistas y equipos científicos. Según la información provincial, hasta el momento no se identificaron evidencias que permitan atribuir las muertes a factores de origen humano.

UNA BACTERIA MARINA

Una de las líneas de investigación apunta a una bacteria presente en el ambiente marino que puede provocar una infección sistémica, es decir, una afección que compromete al organismo más allá del punto inicial de ingreso.

Entre los microorganismos bajo observación aparece Erysipelothrix rhusiopathiae, que puede encontrarse en distintos animales y ambientes marinos y causar enfermedades graves en cetáceos. Su posible participación en las muertes de esta temporada deberá establecerse mediante el análisis de las muestras tomadas de los ejemplares.

Existe un antecedente en la zona: un estudio publicado en 2016 detectó esa bacteria en lesiones de dos ballenatos examinados durante la temporada 2013. Sin embargo, aquella investigación no pudo precisar cómo se habían infectado ni establecer que el microorganismo hubiera provocado sus muertes.

Ese límite resulta clave para interpretar el episodio actual. La presencia de una bacteria constituye un dato para investigar, pero por sí sola no alcanza para explicar la mortandad.

LOS ATAQUES DE GAVIOTAS

Las heridas que las gaviotas provocan sobre el cuerpo de los ballenatos también forman parte de las preguntas que intentan responder los científicos. En los ejemplares estudiados en 2013, esas lesiones fueron consideradas una posible vía de entrada para microorganismos.

De todos modos, no se demostró una relación causal entre los ataques de las aves, la infección y la muerte de las crías. Por eso, ese antecedente se analiza como una posibilidad que requiere nuevas evidencias.

El desafío consiste en determinar no solo si existe un agente infeccioso involucrado, sino también qué factores facilitan su ingreso, qué gravedad alcanza la infección y cómo interactúa con otras condiciones que afectan la supervivencia de los animales.

EL AMBIENTE, OTRA PIEZA CLAVE

El ICB remarcó la necesidad de sostener y ampliar los estudios en las aguas de los golfos Nuevo y San José. La evaluación de las condiciones ambientales puede aportar información sobre los factores que afectan la salud y el bienestar de las ballenas y que podrían favorecer eventuales infecciones.

“Aún se requiere comprender qué factores pueden favorecer las potenciales infecciones y cuál es su posible relación con la mortandad observada este año”, señaló el Instituto.

La investigación combina el relevamiento de las costas, el examen de los cuerpos y la recolección de muestras cuando su estado de conservación y las condiciones de trabajo lo permiten. Los registros de fecha y lugar también ayudan a reconstruir la evolución del episodio y evitar que un mismo ejemplar sea contabilizado más de una vez.

UNA CIFRA ELEVADA QUE TODAVÍA DEBE CONFIRMARSE

La preocupación se apoya en los registros preliminares de la temporada 2026, que, según el ICB, podrían superar el antecedente de 2012. Aquel año se documentaron 113 ballenatos muertos, la mayor cifra registrada hasta entonces para esta población y para la especie a nivel mundial.

Todavía no hay un conteo definitivo que permita confirmar un nuevo récord. Además, para dimensionar el impacto sobre la población, los científicos deberán relacionar la cantidad de crías muertas con los nacimientos de la temporada.

El primer censo de septiembre contabilizó 1.375 ballenas francas australes en las costas de Chubut, entre ellas 409 crías, según datos del Cesimar-Conicet citados por la agencia EFE. Esas cifras corresponden a los animales observados durante el relevamiento y no equivalen, por sí solas, al total de nacimientos del año.

Mientras continúan los análisis, las autoridades recomiendan no acercarse ni tocar a los cetáceos varados, estén vivos o muertos, y evitar el contacto de mascotas. Ante un hallazgo, se debe dar aviso a los organismos responsables para que la intervención y la toma de muestras queden a cargo de personal capacitado.