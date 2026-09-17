¿Por qué se celebra hoy el Día del Profesor?

Aunque no tenga el rango de feriado, como el Día del Maestro celebrado una semana atrás, el Día del Profesor, que se conmemora hoy como cada 17 de septiembre en la Argentina, constituye una fecha de una trascendencia similar, dado que busca reconocer la tarea y compromiso de los docentes de nivel secundario y universitario en nuestro país.

La celebración se estableció en homenaje a José Manuel Estrada, quien fue un reconocido intelectual, político y educador argentino fallecido el 17 de septiembre de 1894. Su aporte al sistema educativo lo convirtió en un referente central para la enseñanza en el país, ya que además de ser un destacado docente, conferencista y pensador, su influencia marcó a varias generaciones de estudiantes y colegas hasta hoy.

José Manuel Estrada nació en Buenos Aires en 1842 y desarrolló buena parte de su trayectoria vinculada a la educación, la historia y la vida intelectual del país. Se destacó además por sus estudios históricos y por su participación en los debates sobre el sistema educativo argentino. Su vínculo con la educación fue especialmente fuerte, en 1869 fue designado profesor de Historia Argentina e Instrucción Cívica en el Colegio Nacional de Buenos Aires y posteriormente estuvo al frente de otras instituciones educativas.

Estrada falleció el 17 de septiembre de 1894, a los 52 años y en la ciudad paraguaya de Asunción. Su peso fue tal que apenas unasque décadas más tarde, esa fecha quedó establecida como jornada de reconocimiento a los profesores argentinos.