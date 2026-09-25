Precios de veraneo en la Costa: alquileres 25% más caros en Mar del Plata

A menos de tres meses del comienzo del verano, ya está disponible una parte importante de la oferta de alquileres temporarios en los principales destinos de la Costa Atlántica bonaerense. Los precios muestran diferencias según la localidad, la ubicación y el tipo de propiedad, pero también fuertes variaciones entre enero, febrero y marzo.

En Mar del Plata, el Colegio de Martilleros estableció valores de referencia para la temporada 2026/27 con un aumento del 25% respecto del verano pasado. La entidad sugirió desde $375.000 semanales para un departamento de un ambiente para dos o tres personas.

Para un departamento de dos ambientes, destinado a tres o cuatro personas, el valor de referencia parte de $588.000 por semana. Los tres ambientes para cinco o seis personas arrancan en $863.000, mientras que una casa o chalet de tres ambientes parte de $1.176.000 semanales.

Los valores de Mar del Plata

Los martilleros aclararon que se trata de precios orientativos y que pueden modificarse de acuerdo con la oferta y la demanda. La ubicación, la cercanía al mar, el estado de la propiedad, la cochera y las comodidades también generan diferencias importantes.

En propiedades publicadas actualmente aparecen departamentos frente al mar desde unos $525.000 hasta $840.000 por semana. También se encuentran unidades de menor categoría desde aproximadamente $45.000 diarios, aunque el precio aumenta durante los períodos de mayor demanda.

En los balnearios marplatenses, las carpas para toda la temporada se ofrecen entre $3,6 millones y $6 millones. Las tarifas varían según la zona y los servicios, con los valores más elevados concentrados en Playa Grande y el sector sur.

Pinamar y Cariló

En Pinamar, el mercado presenta una fuerte presencia de publicaciones en dólares. Un departamento de dos ambientes para tres o cuatro personas registra valores de alrededor de US$2.000 para la primera quincena de diciembre, US$2.400 para cada quincena de enero y US$2.000 y US$1.800 para las dos partes de febrero.

Para marzo, esa misma propiedad baja a unos US$1.500 por quincena. El mes completo se publica en alrededor de US$3.000, frente a los US$4.800 de enero.

En Cariló los valores son mayores, especialmente para casas amplias con pileta y servicios. Hay propiedades para diez personas que se ofrecen en torno de US$10.800 por cada quincena de enero y alrededor de US$7.800 por quincena en febrero.

En marzo, en tanto, aparecen valores más bajos: una propiedad relevada se ofrece por US$6.800 durante la primera quincena y US$4.800 durante la segunda. Otra casa de mayor categoría llega a US$16.500 por febrero completo.

Villa Gesell

Villa Gesell presenta una oferta más amplia en pesos. Un departamento de tres ambientes para hasta ocho personas, ubicado a dos cuadras del mar, se ofrece en alrededor de $2,31 millones para la primera quincena de enero y $2,63 millones para la segunda.

En febrero, el mismo inmueble registra unos $2,31 millones durante la primera quincena y $1,3 millones durante la segunda. Para diciembre y marzo aparecen semanas cercanas a los $790.000.

También hay departamentos más pequeños con valores diarios de aproximadamente $70.000 en enero, $65.000 en febrero y $55.000 en marzo, según las características y la ubicación.

Valeria y La Costa

En Valeria del Mar también se encuentran alquileres expresados en dólares. Una propiedad publica valores de US$1.500 por semana durante enero, US$1.300 durante buena parte de febrero y US$550 para las semanas de marzo.

Otra casa para seis personas registra valores cercanos a US$3.290 para la primera quincena de enero y US$3.500 para la segunda, mientras que febrero completo llega a US$5.000.

Más al norte, en La Lucila del Mar, los alquileres aparecen principalmente en pesos. Un departamento de dos ambientes frente al mar se ofrece a $2,2 millones por quincena durante enero y febrero, mientras que diciembre y marzo bajan a unos $1,5 millones.

San Bernardo y Santa Teresita

En San Bernardo se encuentran departamentos para cuatro o seis personas desde aproximadamente $60.000 diarios. Las unidades de mayor tamaño y las ubicadas frente al mar alcanzan los $100.000-$105.000 diarios.

También hay dúplex para cinco personas publicados a unos $1,2 millones por semana o $2,2 millones por quincena durante enero y febrero. Las propiedades de mayor capacidad pueden acercarse a los $120.000 diarios.

En Santa Teresita, en tanto, la oferta comienza en torno de los $50.000 diarios. Los departamentos y casas de mejores características aparecen entre $80.000 y $100.000 por día, mientras que algunas unidades de mayor tamaño alcanzan entre $130.000 y $150.000.

En Mar de Ajó también predominan los valores en pesos. Hay casas para cuatro o cinco personas desde aproximadamente $70.000-$90.000 diarios y dúplex para grupos más numerosos alrededor de $120.000-$130.000.

Las casas de cuatro ambientes pueden llegar a unos $135.000 diarios, mientras que un departamento de dos ambientes frente al mar aparece publicado en torno de $1,4 millones para la temporada 2027.

En Costa del Este, una casa de dos dormitorios registra un valor de $100.000 diarios para una estadía entre el 15 y el 23 de diciembre. Para enero y febrero, la misma propiedad se ofrece en unos US$1.300 por quincena.

Febrero y marzo, más baratos

Uno de los denominadores comunes de las publicaciones es la diferencia entre los períodos de mayor y menor demanda. Enero concentra los valores más elevados, mientras que febrero comienza a mostrar reducciones, especialmente durante la segunda quincena.

La diferencia es todavía más marcada en marzo. En Pinamar, por ejemplo, aparecen alquileres que bajan hasta US$1.500 por quincena, mientras que en Cariló se encuentran propiedades por debajo de los valores de enero y febrero.

Diciembre también presenta oportunidades para quienes buscan evitar los precios de temporada alta. La primera quincena suele tener valores inferiores, aunque las tarifas aumentan durante Navidad y Año Nuevo.

La oferta para el verano 2026/27 muestra así un mercado dividido entre destinos y propiedades que mantienen sus precios en dólares y localidades donde predominan los valores en pesos. Para los turistas, la fecha elegida y la distancia al mar pueden modificar de manera considerable el costo final de una semana o quincena en la Costa Atlántica.