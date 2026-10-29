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Presentaron el Papamóvil que usará León XIV en su histórica visita a la Argentina

Por Redacción

Este jueves, se presentó el Papamóvil que utilizará León XIV en su estadía en la República Argentina del 8 al 11 de noviembre. La exhibición del vehículo especial se realizó de manera formal frente al nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, en el marco de los preparativos para la llegada del Sumo Pontífice.

Una de las camionetas fabricadas por Toyota permaneció en la Capital Federal, mientras que la otra fue enviada a Córdoba bajo la custodia de Gendarmería Nacional. Si bien la compañía no difundió precisiones técnicas sobre el diseño exterior, confirmó que los vehículos cumplen con todos los requerimientos solicitados por la Santa Sede.

La preparación de las camionetas demandó un trabajo articulado y preciso entre distintas compañías de la industria automotriz y del transporte nacional. Mientras Toyota donó las camionetas cero kilómetro, una empresa especializada realizó las reformas solicitadas por el Vaticano para garantizar el traslado del papa.

El desplazamiento de las unidades hasta sus lugares de destino requirió un estricto protocolo de seguridad institucional y máxima confidencialidad. De esta manera, los dos vehículos que funcionarán como papamóviles quedaron completamente listas y asignadas para trasladar a León XIV durante su esperada estadía en suelo argentino.

La Conferencia Episcopal Argentina coordinó junto a las autoridades locales las medidas necesarias para garantizar el correcto uso de los vehículos en las recorridas públicas. Las camionetas contarán con un sistema de mantenimiento técnico permanente durante cada una de las jornadas para resolver cualquier imprevisto durante las caravanas.

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