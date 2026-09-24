Presentaron la canción oficial para recibir al papa León XIV

La Iglesia Católica dio a conocer hoy la canción oficial de la visita a la Argentina del papa León XIV. "La venida del Papa a la Argentina ya tiene canción", informó la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) al anunciar a través de las redes sociales que "Argentina con el papa León" acompañará la visita del Sumo Pontífice durante su visita al país, entre el 8 y el 11 de noviembre.

“Con mucha alegría y agradecimiento a cada una y a cada uno de los que puso su don al servicio de este acontecimiento que estamos preparando como pueblo argentino, les presentamos la canción seleccionada por el jurado del Concurso Nacional”, informaron.

"Argentina con el papa León" es una obra de los compositores Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini y fue seleccionada a través de un concurso nacional convocado el pasado 7 de agosto.

Esta semana se conoció la agenda oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina, que incluirá encuentros en la Casa Rosada, una misa en Luján, actividades en Córdoba y Claypole, una vigilia con jóvenes y una visita a un complejo penitenciario federal.

La visita formará parte del viaje que el Sumo Pontífice realizará por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, según el programa difundido por la Santa Sede.

León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre procedente de Montevideo a las 16:30hs., donde tendrá lugar la recepción oficial.

A las 17hs. visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín, y veinte minutos después participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

A las 17:50hs. está prevista la visita al Presidente de la República y, a las 18:30, el Papa mantendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde pronunciará un discurso.

La actividad continuará el lunes 9 con una visita, a las 9:15hs., al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. A las 11:30hs. celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

Por la tarde, a las 16:10hs., encabezará un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) y luego se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada finalizará con la celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana y una cena con los obispos en el Arzobispado.

El martes 10, León XIV viajará a Córdoba a las 7:30hs. A las 10hs. celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y a las 15:15hs. mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El Sumo Pontífice regresará a Buenos Aires durante la tarde y a las 20:15hs. encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La última jornada de León XIV en la Argentina será el miércoles 11. A las 8hs. visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde dirigirá un saludo.

Luego irá a Luján, donde a las 10hs. celebrará una misa en la plaza situada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La ceremonia de despedida está prevista para las 13:30hs. en el Aeropuerto de Ezeiza, desde donde media hora después, el Papa partirá hacia Lima para iniciar la etapa peruana de su viaje.