Presupuesto universitario: los fondos crecerían apenas 0,3% en términos reales en 2027

Los fondos destinados a las universidades nacionales prácticamente no crecerían en términos reales durante 2027. El proyecto de Presupuesto contempla para la educación superior un incremento nominal del 20,9%, que, descontada la inflación promedio del 20,5% proyectada para el próximo año, se traduciría en una mejora de apenas 0,3% real.

El dato surge del informe Presupuesto educativo nacional 2027, elaborado por Argentinos por la Educación, y adquiere particular relevancia en La Plata por el peso que tiene la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en la vida educativa, económica y social de la Región.

La mejora mínima prevista para el próximo año contrasta, además, con las necesidades de financiamiento que señala el propio trabajo. Según sus estimaciones, la aplicación plena de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente requeriría una ampliación presupuestaria real del orden del 30% respecto de 2026, siempre que no se produzcan modificaciones significativas en las plantas docentes y no docentes.

La diferencia es considerable: frente a esa recomposición cercana al 30%, el proyecto contempla apenas un 0,3% de incremento real.

OCHO DE CADA DIEZ PESOS

La escasa variación resulta más significativa al observar el peso que tienen las universidades dentro de las cuentas educativas nacionales.

En 2027, el programa “Desarrollo de la Educación Superior” concentraría el 80,1% del presupuesto de la Secretaría de Educación. Es decir, aproximadamente ocho de cada diez pesos administrados por el área tendrán como destino el sistema universitario.

Muy por detrás aparecen el Plan Nacional de Alfabetización, con el 8,3% del total, y el programa de Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes, con el 5,2%.

Sin embargo, la concentración de los recursos en las universidades no supone una recuperación significativa. Mientras la educación superior tendría una mejora real del 0,3%, los programas de Educación Obligatoria y Superior No Universitaria crecerían 11,2% en términos reales, y la categoría “Otros Gastos en Educación”, 19,6%.

LEJOS DE LOS NIVELES DE 2023

Para dimensionar el escenario universitario también es necesario observar qué ocurrió con el gasto educativo nacional durante los últimos años.

Medido a precios constantes de 2026, el gasto en Educación y Cultura alcanzó los $16,7 billones en 2023. Un año después cayó a $9,4 billones y en 2025 volvió a retroceder, hasta $8,7 billones. Para 2026 se prevén $8,8 billones y el proyecto para 2027 contempla una recuperación hasta $9,3 billones.

Esto significa que, aun con el crecimiento previsto para el año próximo, el gasto nacional en Educación y Cultura se mantendría 44,4% por debajo del nivel de 2023 en términos reales.

La misma tendencia se observa al medir la inversión en relación con el tamaño de la economía. Educación y Cultura representaba el 1,42% del Producto Interno Bruto en 2023, porcentaje que cayó al 0,86% en 2024 y al 0,78% en 2025. Para 2026 se estima un 0,77% y para 2027 una leve recuperación al 0,79% del PIB.

EL PESO DE LAS UNIVERSIDADES TAMBIÉN CAYÓ

Dentro de ese escenario general, el retroceso también alcanza específicamente al financiamiento universitario.

En 2023, los recursos destinados a las universidades nacionales representaban el 0,71% del PIB. En 2024 bajaron al 0,57% y en 2025 al 0,52%. Para 2026 se proyecta una recuperación al 0,54%, mientras que en 2027 volverían a representar el 0,53% del PIB.

De esta manera, el proyecto para el próximo año presenta un escenario particular: los fondos universitarios prácticamente acompañarían la inflación y evitarían una nueva caída significativa en términos reales, pero no producirían una recomposición de los recursos perdidos durante los últimos años.

La discusión para 2027 aparece así atravesada por dos números: el 0,3% de mejora real que contempla el proyecto y el cerca del 30% de recomposición que, según las estimaciones recogidas por el informe, requeriría el cumplimiento pleno de la ley de financiamiento universitario.