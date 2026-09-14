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ANMAT prohibió la comercialización de un desinfectante

Detectó unidades sin datos de lote, fecha de elaboración, vencimiento ni dosis de uso, entre otras irregularidades en su rotulado

La medida alcanza tanto la comercialización como ladistribución en todo el territorio nacional de los productos de la marca ‘Clean On’ .

Por Redacción

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso este lunes la prohibición del uso, la comercialización y la distribución en todo el país de determinados productos desinfectantes en una medida oficializada en el Boletín Oficial.

Como establece la Disposición 5730/2026, “prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de los productos domisanitarios, sin datos de lote, fecha de elaboración, vencimiento ni dosis de uso, y con un segundo rótulo de la marca ‘Clean On’ y gráficas de microorganismos”.

La medida indic que “el producto desinfectante de superficies de marca Clean On, habría sido elaborado y comercializado sin datos de lote ni vencimiento por una firma que no es la titular ante ANMAT, por lo que correspondería a un producto ilegítimo”.

“A fin de proteger a eventuales usuarios del producto involucrado, toda vez que se trata de productos domisanitarios no inscriptos ante esta ANMAT, del que se desconocen las condiciones de manufactura y formulación, no pudiendo garantizarse la calidad, seguridad y eficacia de tales productos es que se toman medidas precautorias”, detalla la disposición.

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