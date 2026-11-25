La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso dos medidas de alcance nacional que afectan a un aerosol de uso deportivo y a un medicamento para tratar la diabetes. Por un lado, prohibió la comercialización y el uso de un spray frío que no cuenta con registro sanitario. Por otro, suspendió la elaboración, importación, venta y utilización de la rosiglitazona, un antidiabético oral asociado a riesgos cardiovasculares.

En el caso del aerosol, identificado como “SPRAY FRIO – GMP – Industria Argentina”, la investigación comenzó a partir de una denuncia por su comercialización en plataformas digitales. Durante una inspección en un depósito de la firma MDF en Rosario, los agentes encontraron 31 unidades del producto, de 440 mililitros cada una.

Los envases no tenían información sobre el lote, el fabricante o importador responsable ni los registros sanitarios correspondientes. Estas omisiones impiden verificar su composición, procedencia y condiciones de elaboración y control.

La empresa reconoció que había ofrecido el aerosol por internet, aunque aseguró que había retirado las publicaciones luego de que la plataforma de ventas las diera de baja por falta de autorizaciones. También señaló que recibía el producto terminado de un proveedor de Lanús, quien, durante una inspección posterior, manifestó que se dedicaba a distribuir artículos, pero no a fabricarlos.

A raíz de ello la ANMAT prohibió todos los lotes del spray y ordenó inhibir las 30 unidades restantes encontradas en el depósito. Además, dispuso la apertura de sumarios sanitarios contra MDF S.R.L. y contra Jorge Omar Kazlauskas, señalado como proveedor. La firma también quedó impedida de distribuir y comercializar productos médicos destinados al tránsito interjurisdiccional.

La segunda medida involucra a la rosiglitazona. Mediante la Disposición 7557/2026, el organismo suspendió todas las actividades vinculadas con este principio activo y canceló las autorizaciones de comercialización y los registros de los medicamentos que lo contienen, tanto en formulaciones individuales como combinadas.

La decisión se fundamenta en una revisión de su perfil de seguridad, que identificó antecedentes de eventos cardiovasculares y riesgos para los cuales no se encontraron medidas adicionales capaces de reducirlos suficientemente.

Entre las evidencias consideradas figura una consulta a VigiBase, la base mundial de notificaciones de posibles reacciones adversas a medicamentos. El relevamiento identificó 93.204 reportes asociados a la rosiglitazona. Cerca del 70% correspondía a trastornos cardíacos, entre los que se destacaban notificaciones de infarto de miocardio e insuficiencia cardíaca congestiva. Estos registros no establecen por sí mismos una relación causal en cada caso, pero fueron incorporados a la evaluación regulatoria.

En Argentina, la ANMAT identificó un medicamento vigente con este componente: GLIMIDE 8 MG, del Laboratorio Beta S.A., registrado bajo el certificado 48.816. La disposición ordenó retirar inmediatamente del mercado los productos alcanzados e informar las acciones realizadas para cumplir con la medida.

La resolución también se inscribe en antecedentes internacionales: distintas agencias regulatorias habían retirado o suspendido medicamentos con rosiglitazona tras evaluar sus riesgos cardiovasculares.