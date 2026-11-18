La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el país la elaboración, comercialización, distribución, publicidad y utilización del Gel Neutro de la marca Sanicol, luego de detectar contaminación microbiológica en al menos cinco lotes. La medida alcanza a todas las presentaciones del producto, fabricado por la empresa Alcofrac SA, con sede en la localidad bonaerense de 9 de Abril.

La decisión quedó establecida mediante la Disposición 7368/2026, publicada este 18 de noviembre en el Boletín Oficial. Además de ordenar el retiro de todas las unidades del mercado, el organismo inició un sumario sanitario contra la compañía y su dirección técnica.

La investigación comenzó a partir de una alerta del Hospital General de Agudos Penna, que informó sobre una posible contaminación en distintas partidas del producto. El establecimiento utilizaba el gel como medio de transducción para realizar ecografías, aunque el registro sanitario del artículo lo habilitaba exclusivamente como cosmético. Posteriormente, el Hospital Muñiz emitió una segunda notificación por otro lote, ante la sospecha de contaminación con Burkholderia contaminans.

A raíz de las alertas, la ANMAT requirió a Alcofrac información sobre los controles realizados durante la fabricación. Según consta en la disposición, representantes de la empresa reconocieron ante funcionarios del organismo que no efectuaban controles microbiológicos sistemáticos sobre los lotes destinados a la venta. Consultada por la promoción del producto para estudios de ultrasonido, la directora técnica manifestó que desconocía esa circunstancia.

Uno de los aspectos centrales del caso fue la diferencia entre el uso autorizado y la presentación comercial del producto. El gel estaba registrado como “gel neutro humectante y lubricante para pieles sanas”, pero algunos envases incluían la leyenda “Gel apto para ultrasonido”, que lo ofrecía como un insumo para la realización de ecografías, una aplicación médica que no estaba contemplada en su habilitación.

Los análisis microbiológicos presentados por la propia compañía sobre cinco lotes (L290N, L295N, L351N, L346N y L284N) confirmaron las irregularidades. Todas las muestras superaron los límites admitidos para microorganismos aerobios mesófilos totales y arrojaron resultados compatibles con bacterias del complejo Burkholderia cepacia. La identificación fue corroborada mediante espectrometría de masas MALDI-TOF.

Las actuaciones también revelaron deficiencias importantes en las condiciones de fabricación. Durante una inspección en la planta de Alcofrac, la ANMAT constató incumplimientos de las Buenas Prácticas de Fabricación y Control. Entre ellos, detectó que no existían órdenes de elaboración, envasado y etiquetado, ni documentación que permitiera justificar la liberación de los lotes. Tampoco había registros de los controles microbiológicos exigibles para los productos terminados.

Otro de los problemas identificados estuvo relacionado con el sistema de agua desmineralizada utilizado en la producción. Los inspectores encontraron fallas en los procedimientos de recepción, almacenamiento y distribución, que podían comprometer el drenaje de las instalaciones y favorecer la contaminación microbiana o la formación de biofilm en las líneas de fabricación.

Ante la gravedad de los hallazgos, la autoridad sanitaria dispuso la inhibición preventiva de la planta para elaborar, envasar y acondicionar productos cosméticos. La restricción se mantendrá hasta que la empresa adecue sus instalaciones, procedimientos y sistema de calidad a los requisitos vigentes.

La intervención de la ANMAT había comenzado antes de la prohibición definitiva. El organismo ya había ordenado suspender la elaboración y comercialización del gel y retirar del mercado las unidades que permanecieran dentro de su período de vida útil. El 9 de octubre, además, había difundido una alerta dirigida a hospitales, consultorios y centros de diagnóstico que pudieran estar utilizando el producto para realizar ecografías.