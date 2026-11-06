Provincia autorizó el uso de WhatsApp para consultar multas de tránsito

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó la creación e implementación del Asistente Virtual de Infracciones BA, una nueva herramienta digital que permitirá consultar multas de tránsito, conocer el detalle de las actas y generar cupones de pago a través de WhatsApp.

La medida fue dispuesta por el ministerio de Transporte bonaerense y apunta a incorporar un nuevo canal de atención ciudadana, complementario al sitio oficial de consulta sobre las multas de tránsito. El servicio permitirá realizar consultas tanto con el número de DNI como con el dominio del vehículo y estará disponible las 24 horas, durante los 365 días del año, según establece la resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial.El asistente funcionará exclusivamente mediante WhatsApp Business, asociado a un número telefónico oficial de la Provincia y verificado por Meta. Su acceso será difundido únicamente a través de los canales oficiales del Gobierno bonaerense, con el objetivo de evitar suplantaciones de identidad y posibles maniobras fraudulentas.

La herramienta utilizará la información registrada en el Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (SACIT), la plataforma oficial en la que se encuentran las actas, su estado procesal y los dispositivos habilitados para constatar infracciones.

En materia de seguridad, la disposición establece que el asistente no solicitará claves, contraseñas, nombres de usuario, códigos ni datos bancarios o financieros. Para realizar las consultas sólo será necesario ingresar el DNI o la patente, mientras que la dirección de correo electrónico será opcional y se utilizará para enviar el acta o el cupón de pago.

Además, el tratamiento de los datos personales deberá ajustarse a la Ley Nº25.326 de Protección de Datos Personales y la información estará alojada en servidores propios del Gobierno provincial.

La resolución también aclara que las respuestas del asistente tendrán carácter exclusivamente informativo y orientativo, por lo que no modificarán los procedimientos administrativos ni afectarán el derecho de defensa de las personas presuntamente infractoras.