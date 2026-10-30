Psoriasis: el peligro de las lesiones pequeñas en zonas sensibles

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica, de origen inmunológico y no contagiosa que se caracteriza por placas engrosadas, enrojecidas y cubiertas de escamas que afectan significativamente la vida de quienes la padecen.

En el marco del Día Mundial de la Psoriasis que fue ayer, la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis advierte sobre el impacto cotidiano de la patología y la urgencia de lograr un diagnóstico y tratamiento adecuados.

Un relevamiento reciente refleja que el 64,5% de los encuestados vio afectada su calidad de vida, el 51,6% modificó su rutina diaria y el 39,1% sintió que su condición empeoró en el último semestre.

Históricamente, la gravedad de la enfermedad se ha medido según la extensión de la superficie corporal afectada, un criterio clínico que hoy resulta insuficiente frente a la realidad de los pacientes.

La Dra. Cristina Echeverría, médica dermatóloga del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, explicó que la ubicación de las lesiones en zonas sensibles determina un gran sufrimiento a pesar de ser áreas reducidas.

“Hoy sabemos que una persona puede tener una superficie reducida de piel afectada y, aun así, experimentar un impacto muy significativo en su calidad de vida. Esto ocurre cuando la psoriasis compromete áreas de alto impacto, como la cara, el cuero cabelludo, las manos, los pies o los genitales, donde incluso lesiones poco extensas pueden generar importantes limitaciones físicas, emocionales y sociales”, señaló la especialista.

Los expertos remarcan que la evaluación médica debe ir más allá del porcentaje de piel comprometida para contemplar el verdadero costo emocional y físico que afronta cada persona.

A las dificultades clínicas se suman severas barreras en el sistema de salud, evidenciadas en que el 43,4% de los pacientes debió postergar consultas médicas por motivos económicos recientes.

El acceso a los tratamientos también representa un fuerte obstáculo, ya que el 41,8% reportó inconvenientes para conseguir medicamentos y un porcentaje similar debió afrontar copagos inesperados.

Esta compleja situación genera una enorme carga emocional, provocando que el 48,4% manifieste síntomas de ansiedad o depresión y el 67,6% sufra de insomnio ligado a la preocupación financiera.

Para contrarrestar este escenario, la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis organizó una nueva edición de Psoriatika, un congreso fundamental para brindar contención e información científica a los pacientes.

Silvia Fernández Barrio, presidenta de la entidad, subrayó la importancia de la educación y el trabajo multidisciplinario como herramientas clave para enfrentar los desafíos diarios de la enfermedad.

“Desde AEPSO buscamos contenernos, intercambiar experiencias, desterrar miedos, incertidumbres y preocupaciones a través de información correcta, basada en evidencia científica, y de un trabajo multidisciplinario entre organizaciones de pacientes, profesionales médicos, autoridades y prestadores de salud. Solo así podremos empoderarnos frente a la enfermedad y ante las barreras que se nos presentan”, concluyó la referente.

Garantizar un acceso oportuno a una atención médica integral continúa siendo el pilar indispensable para mejorar el control de la patología y la calidad de vida de los afectados.