Qué dicen los optimistas sobre la IA

La discusión ya no gira en torno a si la inteligencia artificial va a cambiar el mundo, sino a quién pone las reglas y a qué velocidad. En ámbitos académicos y jurídicos de la región se debate si alcanza con la autorregulación de la industria o si hacen falta marcos normativos globales. Del otro lado de esa discusión están los optimistas.

Su argumento es simple: la IA no sería una amenaza a contener, sino la herramienta más poderosa que tuvo la humanidad para resolver problemas que arrastra hace siglos.

Dario Amodei, cofundador de Anthropic, lo desarrolló en su ensayo “Machines of Loving Grace” (2024). Sostiene que la mayoría subestima tanto los riesgos como los beneficios, y señala cinco áreas donde podría haber saltos inéditos: la salud física, la salud mental, el desarrollo económico y la pobreza, la paz y la gobernanza, y el trabajo. Su hipótesis más audaz es que la IA podría comprimir en una década el avance biológico que de otro modo llevaría cincuenta o cien años.

Sam Altman, al frente de OpenAI, fue más lejos en “The Intelligence Age”. Imagina una prosperidad compartida difícil de concebir hoy y plantea que, así como cada salto tecnológico amplió lo que la gente puede hacer, la IA no será la excepción. En ese texto llegó a estimar que la superinteligencia podría estar a unos pocos miles de días.

La versión más combativa la firmó el inversor Marc Andreessen en su “Manifiesto tecnooptimista” de 2023. Compara la IA con la piedra filosofal de los alquimistas y dice que estamos, literalmente, haciendo pensar a la arena. Pero su punto central es otro: cada demora en el desarrollo tiene un costo en vidas que podrían haberse salvado.

CUÁNTO CUESTA NO AVANZAR

Ahí está la clave para entender a los optimistas. Cuando el debate ético pregunta cuál es el límite, ellos responden con otra pregunta: cuánto cuesta no avanzar. Un remedio que llega diez años tarde, un diagnóstico que no se hizo, una región que sigue sin acceso a educación de calidad. La prudencia excesiva, para ellos, también es una decisión con consecuencias.

Los hechos alimentan esa confianza. En 2024, el Nobel de Química distinguió, entre otros, a Demis Hassabis y John Jumper por AlphaFold, el sistema que predijo la estructura de cientos de millones de proteínas, una tarea que a la ciencia tradicional le habría llevado décadas.

Hay matices dentro del propio campo. Amodei acompaña su optimismo con advertencias sobre seguridad y empleo, mientras que Andreessen considera exagerada buena parte de las alarmas. Pero coinciden en algo: el freno no es la respuesta. Se trata de conducir el desarrollo, no de detenerlo.

LA REGULACIÓN

Sobre la regulación, temen que normas apuradas congelen una tecnología que todavía está cambiando y terminen favoreciendo a los grandes jugadores, los únicos capaces de pagar el costo de cumplirlas. Prefieren reglas que acompañen el uso real antes que prohibiciones preventivas.

Sus críticos responden que esa confianza descansa en promesas de las mismas empresas que ganan con el avance, y que los costos (empleo, privacidad, concentración de poder) no se reparten de forma pareja. La discusión sobre el límite ético es, en el fondo, una discusión sobre quién decide cuánto riesgo vale la pena correr.