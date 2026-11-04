¿Qué está pasando? Por qué varios países piden almacenar alimentos y agua ante posibles emergencias

La preparación ante desastres dejó de ser una medida aislada para convertirse en una política de seguridad coordinada a escala internacional. Administraciones de al menos 11 naciones —entre las que se cuentan el Reino Unido, Alemania, Suecia, Noruega, Estados Unidos, Canadá, Japón y Taiwán— actualizaron sus manuales de autoprotección con instrucciones precisas para afrontar emergencias prolongadas.

Lejos de transmitir un mensaje de alarma o anunciar un conflicto inminente, las agencias estatales sostienen que la iniciativa responde a la vulnerabilidad de la infraestructura moderna. Los apagones eléctricos masivos, los sabotajes informáticos, las interrupciones en la cadena de suministros, inundaciones extremas y las catástrofes provocados por el Súper Niño han demostrado la velocidad con la que una comunidad puede quedar aislada.

La comisaria europea de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, resumió la complejidad del panorama actual durante el noveno Foro Europeo de Protección Civil celebrado en Bruselas: "No estamos en guerra, pero tampoco estamos en paz. Vivimos en una peligrosa zona gris, y esa zona gris puede volverse roja en un abrir y cerrar de ojos". Ante este diagnóstico, la premisa de las autoridades busca consolidar hogares autosuficientes para que las fuerzas de rescate puedan priorizar a los sectores de mayor vulnerabilidad durante las primeras horas de un evento crítico.

La regla de las 72 horas y los países que exigen mayores reservas

El estándar internacional predominante fija una ventana de supervivencia mínima de 72 horas. El Reino Unido se sumó recientemente a esta tendencia con el lanzamiento de su programa nacional "Be Ready" ("Estar preparado"), diseñado para que cada hogar resista tres días sin asistencia externa. La directiva británica recomienda almacenar tres litros de agua potable por persona al día (nueve litros por individuo para el periodo inicial), además de comida no perecedera, linternas, radios a pila, botiquín de primeros auxilios y dinero en efectivo en billetes pequeños, previendo la eventual caída de cajeros automáticos y plataformas de pago digital.

En la misma línea, Países Bajos relanzó su campaña "Denk vooruit" ("Pensá con anticipación") para sobrellevar tres jornadas sin electricidad ni conectividad a internet, mientras que Bélgica e Irlanda difundieron guías prácticas orientadas a organizar planes de evacuación familiar frente a contingencias. Esquemas de autosuficiencia de 72 horas rigen también en Francia, Finlandia, Dinamarca, Lituania, Polonia, Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, otros gobiernos consideran que el margen de tres días resulta insuficiente ante desastres de gran magnitud:

Alemania: A través de la Oficina Federal de Protección Civil y Asistencia en Catástrofes (BBK), aconseja acopiar provisiones de alimentos y líquidos para diez días completos, sugiriendo un acopio paulatino para no resentir la economía familiar.

Noruega y Suecia: Ambas naciones escandinavas instan a sus poblaciones a contar con insumos para una semana entera. En Suecia, los manuales distribuidos en los hogares contemplan desde cortes de luz prolongados hasta la hipótesis de un conflicto armado.

Suiza y Estonia: Recomiendan reservas alimenticias para siete días, exigiendo el gobierno suizo un almacenamiento mínimo de nueve litros de agua por persona para garantizar el consumo de tres jornadas.

Japón y Taiwán: En el ámbito asiático, Japón aconseja conservar alimentos para entre tres días y una semana por el constante riesgo sísmico, en tanto Taiwán insta a almacenar suministros para siete días y mantener lista una mochila de evacuación rápida.

El plan de la Unión Europea: aulas preparadas e inclusión total

Como parte de la Estrategia Europea de Preparación presentada en marzo de 2025, el Ejecutivo comunitario formalizó cuatro directrices orientadas a homogenizar la cultura de prevención en todo el continente. El proyecto apoya la autosuficiencia de 72 horas pero introduce dos pilares innovadores: la formación en el ámbito educativo y la inclusión de personas con discapacidad.

La propuesta educativa busca integrar contenidos sobre gestión de riesgos en los niveles inicial y primario sin necesidad de crear una materia nueva. Mediante simulacros y talleres prácticos para docentes y alumnos, se busca naturalizar la respuesta ante la emergencia "para que saber qué hacer cuando suenan las sirenas sea tan natural como aprender a nadar", evitando infundir temor o ansiedad en la infancia.

Asimismo, las pautas europeas imponen la obligación de adaptar los canales de alerta temprana, los medios de transporte y los refugios para garantizar la accesibilidad universal. A esto se suma un protocolo de comunicación transparente destinado a frenar la propagación de desinformación o noticias falsas en medio de una crisis. Para institucionalizar esta cultura de prevención, la Comisión Europea propuso fijar el 23 de octubre como el "Día de la Preparación de la UE" a partir del año 2027.

La lista básica para la mochila de supervivencia familiar

Las diferentes agencias de protección civil coinciden en que el equipo de emergencia debe integrarse con productos de consumo cotidiano que no requieran cocción ni refrigeración. La preparación debe realizarse de forma gradual y ordenada.

Entre los elementos esenciales recomendados figuran:

1. Agua potable: Entre 3 y 3,8 litros por persona al día para beber e higiene básica.

2. Alimentos no perecederos: Conservas en lata, legumbres, frutos secos, cereales y barras energéticas.

3. Iluminación y energía: Linternas con baterías de repuesto y cargadores portátiles (powerbanks) para teléfonos móviles.

4. Comunicación: Radio portátil a pilas o dinamo para recibir noticias ante la caída de redes móviles.

5. Salud y botiquín: Medicamentos recetados de uso diario y material básico de primeras curaciones.

6. Finanzas y documentos: Copias de identificaciones personales en papel y dinero en efectivo.

Las autoridades reiteran que estas pautas constituyen un hábito preventivo comparable al uso del cinturón de seguridad o la tenencia de un matafuegos. Contar con reservas domésticas reduce la vulnerabilidad de las familias y permite que la asistencia pública actúe con mayor rapidez donde más se necesita.