El Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud notificó el 20 de noviembre las primeras tres detecciones en el país del linaje PJ.2.1 de SARS-CoV-2, correspondientes a dos lactantes menores de tres meses y una persona adulta residentes en la provincia de Buenos Aires.

Las muestras fueron tomadas entre el 6 y el 11 de noviembre y actualmente equipos provinciales y nacionales -junto al Instituto INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”- trabajan de forma articulada para completar la caracterización clínica y epidemiológica de los pacientes, según un informe del Boletín Epidemiológico Nacional.

Las autoridades sanitarias aclararon que, por el momento, estos hallazgos no permiten confirmar una transmisión comunitaria sostenida ni determinar la magnitud de circulación local del virus.

Las detecciones constituyen un hallazgo de interés para la vigilancia genómica nacional, pero no permiten establecer la magnitud de la circulación del linaje, una tendencia de crecimiento local ni la existencia de transmisión comunitaria sostenida, según expresó el informe.

El linaje PJ.2.1 fue designado recientemente por la Organización Mundial de la Salud como variante bajo monitoreo por el aumento de su proporción entre los virus SARS-CoV-2 secuenciados a nivel mundial, especialmente en las Américas, incluidos Brasil, Canadá y Estados Unidos.

Según la evidencia disponible, el riesgo para la salud pública que representa es bajo y similar al de otras variantes circulantes. Aunque presenta numerosas mutaciones vinculadas a una mayor afinidad por el receptor humano ECA2 (enzima convertidora de angiotensina 2), no hay pruebas de mayor transmisibilidad entre personas ni de mayor gravedad de la enfermedad.

En relación con el comportamiento del Covid, el Boletín informó que si bien el virus se mantuvo en niveles de circulación bajos durante todo el año, a partir de la semana epidemiológica 35 se comenzó a registrar un leve incremento en las detecciones. Este comportamiento es similar al observado el año previo pero la magnitud del incremento fue menor.