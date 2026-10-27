Quién es el hombre más sexy del mundo de 2026, según PEOPLE

El actor estadounidense Noah Wyle, protagonista de la serie "The Pitt"en HBO, fue elegido como el hombre más sexy del mundo de 2026 por la revista People. El último número de la revista definió al actor como portador de "una intensidad ardiente y atractivo de galán".

El ganador del Emmy protagonizó una sesión de fotos para la portada de la edición de noviembre, al igual que compartir unas palabras en las que expresó su sorpresa por ser reconocido con el título a sus 55 años. "Pensé que era una broma; jamás imaginé que me harían ese honor", dice el actor en la entrevista.

Wyle saltó a la fama como actor secundario en la reconocida serie ER: Emergencia, en la que compartió cartelera con actores comoGeorge Clooney, Sherry Stringfield y Julianna Margulies, y luego se convirtió en uno de los protagonistas.

Su interpretación del joven Dr. John Carterno solo se llevó suspiros, sino que le valió tres nominaciones a los Globos de Oro y cinco a los premios Emmy durante la emisión de la serie.

Ahora, el actor volvió a ponerse en la piel de un médico como protagonista y productor general de la aclamada The Pitt, en el papel del dr. Michael ‘Robby’ Robinavitch. Su rol a lo largo de las dos temporadas del serial le valió el Globo de Oro al mejor actor en una serie de televisión dramática en 2026, y dos premios Emmy consecutivos al mejor actor en una serie dramática, en 2025 y 2026.

A pesar de ser su primera vez con el título de People, no es la primera vez que Wyle es destacado como el hombre más sexy. En los años 90, él y sus colegas de ER aparecieron en la portada de la edición dedicada a los "Hombres Más Sexys de ER ".