Quién es Nicolás Mendioroz Juncosa, el argentino acusado de megaestafas con bitcoins

El expediente judicial contra Nicolás Mendioroz Juncosa, un argentino acusado de una megaestafa con criptomonedas que estaba prófugo desde 2022 y ahora será extraditado desde Australia, sumará un paso clave este jueves 15 de octubre, fecha estipulada para su arribo a la provincia de Salta. Las autoridades policiales australianas concretarán la entrega del acusado a efectivos de Interpol, quienes asumirán la custodia para su traslado transoceánico hasta el territorio nacional.

Una vez desembarcado en la capital salteña, el acusado quedará bajo la órbita de la Justicia de Salta, dando cumplimiento a las medidas dispuestas por la jueza de Garantías 8, Claudia Puertas. Con este procedimiento se busca reactivar el proceso legal que permanecía paralizado debido a su condición de prófugo internacional.

El origen de las denuncias por maniobras con criptomonedas

La causa penal se fundamenta en una serie de presentaciones judiciales realizadas por ahorristas que entregaron sus fondos para ser colocados en operaciones financieras con criptoactivos. De acuerdo con las actuaciones judiciales y lo manifestado por uno de los damnificados, durante el transcurso de 2021 Mendioroz Juncosa llegó a administrar una suma superior a los 170.000 dólares.

Los denunciantes indicaron que los capitales fueron cedidos bajo la promesa de obtener rentabilidad mediante movimientos con bitcoin. No obstante, los inversores afirmaron que nunca lograron recuperar el dinero aportado ni percibir las ganancias prometidas, lo que dio lugar a las imputaciones formales por estafa y administración fraudulenta.

Quién es Mendioroz Juncosa

Mendioroz Juncosa, de 37 años, es licenciado en Administración de Empresas. En el ámbito laboral, según los datos asentados en su perfil de LinkedIn, se desempeñó como ejecutivo de ventas dentro de la empresa de medicina prepaga Medifé y ejerció como trabajador independiente hasta el año 2021. En dicha red social señalaba especialización en áreas como negociación, estrategia de marketing y gestión comercial.

El quiebre en la situación judicial del imputado ocurrió en 2022, cuando la Justicia salteña programó una audiencia de imputación. Poco antes de concretarse esa cita formal, el hombre abandonó la provincia sin dar aviso ni presentarse ante los estrados judiciales. Ante esta evasión, los tribunales emitieron una orden de captura nacional e internacional con alerta de Interpol, la cual permitió dar con su paradero en Australia tras más de tres años de búsqueda.

Rechazo tajante al pedido de retorno voluntario en libertad

Durante la tramitación del proceso de extradición en el país oceánico, la representación técnica del acusado presentó un planteo para evitar el viaje bajo detención. La defensa solicitó que se le concediera el beneficio de regresar a la Argentina por sus propios medios para ponerse a derecho, contando con el respaldo de su entorno familiar, que ofreció un inmueble como caución real.

La propuesta fue rechazada sistemáticamente por los abogados querellantes y por los propios perjudicados, quienes exigieron sostener el protocolo de extradición fijado por la magistrada interviniente. A través de declaraciones dirigidas al tribunal, los denunciantes cuestionaron la conducta del imputado al remarcar que no mostró voluntad de resolver la situación desde que decidió fugarse en 2022, sosteniendo además que se mantuvo inubicable con la expectativa de lograr la prescripción de la acción penal.

Con su arribo a la provincia de Salta, la fiscalía interviniente estará en condiciones de avanzar con la imputación formal y la instrucción del expediente, el cual se encuentra en etapa investigativa y sin sentencia definitiva.