Rabia en Argentina: por qué una enfermedad casi olvidada sigue siendo una amenaza

En el Día Mundial contra la Rabia, veterinarios y médicos vuelven hoy a poner el foco sobre una enfermedad que parece lejana para buena parte de la población, pero cuyo virus continúa circulando como una amenaza latente en el país. Y es que si bien Argentina no registra casos humanos desde 2021, entre 2019 y 2024 se confirmaron 927 episodios de rabia animal.

El principal reservorio actual en la provincia de Buenos Aires son los murciélagos insectívoros. Estos animales cumplen una función ecológica fundamental y su presencia no constituye, por sí misma, un motivo de alarma. Sin embargo, un ejemplar caído, desorientado o con dificultades para volar puede estar infectado y transmitir el virus a una mascota o a una persona.

Es por eso que resulta necesario mantener activa la vigilancia y, sobre todo, a sostener una de las principales barreras de protección: la vacunación antirrábica de perros y gatos. Incluso los animales que permanecen dentro de una vivienda deben estar vacunados, ya que un murciélago puede ingresar accidentalmente a una casa, departamento, balcón o patio.

Los datos muestran el efecto de esa estrategia. Entre 2019 y 2024 se detectaron en todo el país solamente 9 perros y 8 gatos positivos, frente a cientos de casos registrados en murciélagos. El riesgo sanitario está dado especialmente por los denominados eventos de “spillover”, es decir, cuando el virus pasa desde su reservorio silvestre hacia otra especie. En 2025, ese mecanismo quedó expuesto en la provincia de Buenos Aires con la confirmación de rabia en un gato doméstico infectado con una variante asociada a murciélagos. Y durante 2026 la vigilancia continuó: la Provincia volvió a incluir la rabia animal entre los eventos destacados de su Boletín Epidemiológico de julio.

La rabia tiene una característica que explica la importancia de actuar antes de que aparezcan los síntomas: cuando se manifiestan los signos clínicos, la enfermedad es prácticamente siempre mortal. Pero se trata de una infección prevenible si, después de una exposición de riesgo, se recibe atención médica y profilaxis de manera oportuna. El último caso humano registrado en Argentina ocurrió en 2021, en Coronel Suárez. Fue una mujer de 33 años que había sido mordida por un gato infectado con una variante viral vinculada a murciélagos. Desde entonces no se confirmaron nuevos casos en personas.

Por eso, frente a una mordedura, un arañazo o el contacto con saliva de un animal sospechoso, se recomienda lavar inmediatamente la zona con abundante agua y jabón y realizar una consulta médica sin demora. Si una mascota estuvo en contacto con un murciélago, también es necesario comunicarse con un veterinario y con el área de zoonosis correspondiente.

UNA SALUD COMO ESTRATEGIA

Desde el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires (CVPBA) remarcan que la rabia constituye un ejemplo concreto del enfoque de “Una Salud”, que vincula la salud de las personas, los animales y el ambiente.

La entidad señala que la prevención requiere un trabajo coordinado entre las autoridades sanitarias, los organismos públicos, los profesionales veterinarios y la comunidad. La vacunación animal, la vigilancia epidemiológica, la detección temprana de casos, el control de animales, la atención de las personas expuestas y la educación sobre tenencia responsable forman parte de una misma estrategia.

El Colegio provincial adhirió además a la iniciativa internacional “Cero para el 30”, impulsada por la OMS y la FAO, que propone eliminar para 2030 las muertes humanas por rabia transmitida por perros y gatos. Para alcanzar ese objetivo, el organismo veterinario plantea que el concepto de “Una Salud” debe traducirse en políticas concretas, con recursos para las campañas de vacunación y sistemas de vigilancia capaces de detectar los riesgos.