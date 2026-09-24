Registran un caso extraordinario: una vaca tuvo trillizos de forma natural

Una vaca Aberdeen Angus colorada sorprendió en un establecimiento rural del sur de Córdoba al parir tres terneros de manera natural y sin asistencia veterinaria. El nacimiento de dos hembras y un macho fue confirmado por el veterinario que atiende el rodeo, quien estimó que se trata de un fenómeno que ocurre una vez cada 100.000 pariciones.

El caso se registró en la Estancia San José, de la firma San José Agrícola Ganadera, ubicada en la zona rural de San Joaquín, en el departamento Roque Sáenz Peña. La particularidad no fue solamente que la vaca gestara tres crías, sino que las tres llegaran a término y nacieran sin complicaciones.

La primera señal de que algo fuera de lo habitual había ocurrido apareció cuando el personal encontró a dos terneros mamando junto a la madre y a un tercero echado a poca distancia. La situación generó dudas y llevó a recorrer el campo para determinar si otra vaca había parido y dejado allí a la cría.

La incógnita quedó despejada cuando la propia madre fue a buscar al tercer ternero y también permitió que mamara. “Se sorprendieron cuando la vaca lo fue a buscar y también se prendió a mamar”, relató el veterinario Carlos Bertolino, quien confirmó que los tres animales pertenecían al mismo parto.

La vaca se encontraba, según la estimación del profesional, entre su quinto y sexto parto. Esa experiencia reproductiva puede favorecer, de acuerdo con Bertolino, la posibilidad de una gestación múltiple. Sin embargo, en el ganado bovino de cría lo habitual es que cada parto produzca un solo ternero.

Los nacimientos de mellizos ya constituyen una excepción y los de trillizos son todavía mucho menos frecuentes. “Es muy raro. Se da un caso cada 100.000 pariciones. Por ahí ocurre un poco más seguido en rodeos Holando, donde puede llegar a darse un caso cada 75.000 partos”, explicó Bertolino.

El dato que más llamó la atención del especialista fue que la gestación pudiera completarse con las tres crías en buenas condiciones. “Lo complejo es que estos partos culminen bien, que no haya abortos y que lleguen a término. Lo más llamativo es que haya sido por parto natural y no asistido”, señaló.

La madre y los tres terneros se encuentran en buenas condiciones, aunque el manejo posterior requerirá cuidados especiales. La vaca deberá afrontar una demanda de producción de leche mayor a la habitual para alimentar a las tres crías, por lo que necesitará suplementos nutricionales.

El nacimiento tampoco estuvo vinculado al programa de inseminación artificial del establecimiento. Según explicó Bertolino, los terneros correspondientes a esa etapa reproductiva ya habían nacido y la vaca quedó preñada durante el período de servicio natural.