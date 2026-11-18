La resistencia antimicrobiana ha dejado de ser sólo un problema médico para convertirse también en una amenaza económica de escala global. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el costo de tratar las infecciones bacterianas resistentes antibioticos sumado al de las pérdidas de productividad que trae aparejada demandaría ya cerca de 500 mil millones de dólares por año, una suma equivalente al Producto Bruto Interno (PBI) de Dinamarca.

Claro que detrás de esa cifra hay una amenaza sanitaria que se traduce en millones de vidas en riesgo. La resistencia antimicrobiana (RAM) aparece cuando bacterias, virus, hongos y parásitos desarrollan mecanismos para sobrevivir a los medicamentos utilizados para combatirlos.

El fenómeno tiene consecuencias directas sobre la atención médica. Infecciones que antes podían tratarse con antibióticos habituales requieren ahora medicamentos de mayor espectro, más costosos o más tóxicos.

Cuando las alternativas terapéuticas se reducen, aumentan las complicaciones, se prolongan las internaciones y crece el riesgo de que enfermedades tratables deriven en cuadros graves o incluso en la muerte.

Se trata de un fenómeno que viene creciendo a ritmo sostenido. La OMS estima que una de cada seis infecciones bacterianas confirmadas mediante estudios de laboratorio es hoy resistente a los antibióticos.

Sólo entre 2018 y 2023, la resistencia aumentó en más del 40% de las combinaciones de microorganismos y medicamentos monitoreadas por el organismo internacional.

Las proyecciones sobre mortalidad son igualmente preocupantes. Un estudio publicado en la revista científica The Lancet que analizó la evolución de la resistencia bacteriana entre 1990 y 2021 estimó que ese último año hubo 4,71 millones de muertes asociadas a infecciones bacterianas resistentes, de las cuales 1,14 millones fueron directamente atribuibles a la resistencia.

ARGENTINA, CON CIFRAS EN ALZA

El escenario también presenta señales de alerta en el país. Según el Boletín Epidemiológico Nacional, la resistencia a los carbapenemes —antibióticos utilizados para combatir infecciones graves— en la bacteria Klebsiella pneumoniae pasó del 20% al 32% en el transcurso de esta década.

“Nuestro país también enfrenta este desafío”, advierte la médica infectóloga Cecilia Ezcurra, miembro de la Comisión de Uso Adecuado de Recursos de la Sociedad Argentina de Infectología. Como señala la especialista, el análisis de más de 54.000 muestras clínicas de tres patógenos asociados a infecciones hospitalarias, correspondientes al período 2020-2024, evidenció “elevados niveles de resistencia y una creciente complejidad para encontrar tratamientos efectivos”.

LOS FACTORES QUE INCIDEN

Uno de los principales factores que alimentan el problema es el consumo inadecuado o excesivo de estos medicamentos. La automedicación, el uso de antibióticos para tratar infecciones virales y el incumplimiento de las dosis y los tiempos indicados favorecen la aparición y propagación de microorganismos resistentes.

“El uso inadecuado y excesivo de antimicrobianos es uno de los principales factores que favorecen la aparición y propagación de microorganismos resistentes”, señala Ezcurra.

Entre las conductas que agravan el escenario la infectóloga resalta la automedicación, el consumo de antibióticos sin indicación profesional y el incumplimiento de las pautas de tratamiento.

Frente a este panorama, la especialista destacó la importancia de utilizar antibióticos únicamente cuando están indicados por un profesional, respetar las dosis y la duración de los tratamientos y evitar compartirlos o guardar sobrantes para futuras enfermedades.

También consideró fundamentales la vacunación, la higiene de manos y la prevención de infecciones en los establecimientos sanitarios.

“La resistencia antimicrobiana no es un problema del futuro: es un desafío sanitario del presente”, sostiene Ezcurra al advertir que las decisiones actuales serán determinantes para preservar la eficacia de los medicamentos y garantizar que las próximas generaciones sigan contando con tratamientos capaces de combatir infecciones y salvar vidas.