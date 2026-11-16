Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Control sanitario

Restringen la venta de medicamentos e insumos de una empresa bonaerense

La medida alcanza productos de la firma KINFARMA que no contaban con la habilitación nacional necesaria para ser distribuidos entre jurisdicciones.

Los medicamentos e insumos médicos de KINFARMA no podrán comercializarse fuera de la provincia de Buenos Aires.

Por Redacción

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió a la empresa KINFARMA comercializar medicamentos, especialidades medicinales y productos médicos fuera de la provincia de Buenos Aires, luego de detectar que no contaba con la habilitación nacional exigida para operar entre distintas jurisdicciones.

La disposición, establecida mediante la Resolución 7338/2026 y publicada este lunes en el Boletín Oficial, alcanza a la compañía con sede en Villa Adelina y tendrá vigencia hasta que obtenga las autorizaciones correspondientes. En paralelo, el organismo ordenó iniciar un sumario sanitario contra la sociedad y su directora técnica por presuntos incumplimientos de la normativa vigente.

La intervención se originó a partir de una denuncia recibida por el Departamento de Control de Mercado de la ANMAT, que advertía sobre posibles irregularidades en el depósito de la firma. A raíz de esa presentación, el organismo nacional solicitó información al Ministerio de Salud bonaerense para verificar las condiciones en las que funcionaba el establecimiento.

La respuesta confirmó que KINFARMA contaba con autorización provincial desde el 19 de septiembre de 2024. Sin embargo, esa habilitación no era suficiente para realizar operaciones comerciales fuera del territorio bonaerense, ya que la empresa no tenía inscripción vigente ante la ANMAT para el tránsito interjurisdiccional de medicamentos y productos médicos.

La ANMAT aclaró que la decisión no supone el cierre del establecimiento ni la pérdida de su autorización provincial. La prohibición se limita a las operaciones comerciales fuera de Buenos Aires y podrá levantarse cuando KINFARMA cumpla con las exigencias previstas en las disposiciones 6052/13 y 7038/15 y consiga la habilitación nacional correspondiente.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?