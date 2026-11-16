Restringen la venta de medicamentos e insumos de una empresa bonaerense

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió a la empresa KINFARMA comercializar medicamentos, especialidades medicinales y productos médicos fuera de la provincia de Buenos Aires, luego de detectar que no contaba con la habilitación nacional exigida para operar entre distintas jurisdicciones.

La disposición, establecida mediante la Resolución 7338/2026 y publicada este lunes en el Boletín Oficial, alcanza a la compañía con sede en Villa Adelina y tendrá vigencia hasta que obtenga las autorizaciones correspondientes. En paralelo, el organismo ordenó iniciar un sumario sanitario contra la sociedad y su directora técnica por presuntos incumplimientos de la normativa vigente.

La intervención se originó a partir de una denuncia recibida por el Departamento de Control de Mercado de la ANMAT, que advertía sobre posibles irregularidades en el depósito de la firma. A raíz de esa presentación, el organismo nacional solicitó información al Ministerio de Salud bonaerense para verificar las condiciones en las que funcionaba el establecimiento.

La respuesta confirmó que KINFARMA contaba con autorización provincial desde el 19 de septiembre de 2024. Sin embargo, esa habilitación no era suficiente para realizar operaciones comerciales fuera del territorio bonaerense, ya que la empresa no tenía inscripción vigente ante la ANMAT para el tránsito interjurisdiccional de medicamentos y productos médicos.

La ANMAT aclaró que la decisión no supone el cierre del establecimiento ni la pérdida de su autorización provincial. La prohibición se limita a las operaciones comerciales fuera de Buenos Aires y podrá levantarse cuando KINFARMA cumpla con las exigencias previstas en las disposiciones 6052/13 y 7038/15 y consiga la habilitación nacional correspondiente.