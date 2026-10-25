Rosario sold out: la vuelta del TC, el Festival Bandera y congresos colmaron la capacidad hotelera

Rosario cerró una semana de intensa actividad turística, con una agenda que combinó grandes eventos musicales y deportivos, espectáculos teatrales y encuentros profesionales y académicos. Entre el lunes 19 y el domingo 25 de octubre, la ciudad recibió 120.604 visitantes y registró un impacto económico de más de 11.400 millones de pesos. Y de esta manera, la Cuna de la Bandera volvió a dejar en claro que es uno de los destinos más elegidos del país.

Durante la semana la ocupación hotelera general alcanzó el 80 por ciento, y alcanzó un picó del 97 por ciento durante el fin de semana. Otra vez las cifras reflejan la capacidad de convocatoria de Rosario, que sostiene una oferta turística diversa durante todo el año. En ese sentido, la articulación entre el sector público y el privado resulta clave para impulsar propuestas, acompañar la realización de eventos y ampliar las alternativas para quienes llegan a la ciudad.

"Cuando decimos que volvió Rosario hablamos de una ciudad en constante movimiento, que trae eventos para distintos públicos y a su vez recupera su esencia cultura y deportivo. Estamos muy contentos que hoy nos visiten de todo el país y eso genere un movimiento económico que ayuda a empujar el sector hotelero, gastronómico y de espectáculos. Queremos ir por más y estamos convencidos que este es el camino", destacó el Intendente Pablo Javkin.

Entre los principales eventos se destacaron la 15ª Convención Nacional de Grupo GEA Argentina, que reunió a 900 agencias de turismo de todo el país; el Festival Bandera, con una destacada grilla que hizo brillar a Dillón, Guasones, Las Pastillas del Abuelo, YSY A, y La Vela Puerca entre otros; la llegada del Turismo Carretera, que volvió a la ciudad tras siete años, y el tercer Congreso Universitario de Ciencias del Deporte, entre otros.

La cartelera de espectáculos también sumó atractivos para visitantes y público local, con presentaciones como Escenas de la vida conyugal, protagonizada por Ricardo Darín, además de los shows de Ángela Torres y Los Nocheros, y las funciones del musical Despertar de Primavera con Fer Dente.

La combinación de una agenda deportiva repleta de actividades como suele suceder cada fin de semana, encuentros profesionales y propuestas culturales permitió convocar a públicos con distintos intereses y motivos de viaje: desde quienes llegaron para participar de congresos y ferias hasta quienes eligieron Rosario para disfrutar de un espectáculo o compartir actividades recreativas.

Detrás de esta diversidad de propuestas hay un trabajo articulado entre el municipio y los distintos actores del sector turístico, cultural, deportivo y privado. La coordinación permite acompañar la realización de eventos que dinamizan la actividad, generan movimiento en distintos rubros y amplían las experiencias disponibles para visitantes y residentes.

El movimiento también se reflejó en las Unidades de Información Turística permanentes y en los puestos itinerantes. En los mismo se registraron visitas de turistas y excursionistas provenientes de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe.

Entre las principales consultas se destacaron las relacionadas con los lugares para visitar y los circuitos turísticos disponibles. El ocio y la recreación, junto con la participación en congresos y ferias, estuvieron entre los principales motivos de visita registrados durante esos días.

Además de asistir a los eventos que motivaron su llegada, los visitantes tuvieron la posibilidad de recorrer los atractivos de Rosario y conocer distintas alternativas culturales y recreativas. De esta manera, la agenda de actividades se integra con la oferta permanente de la ciudad y contribuye a extender la experiencia turística más allá de cada espectáculo o encuentro.

Los resultados de la semana muestran el impacto de una agenda diversa y el aporte del trabajo conjunto entre el sector público y el privado para sostener la actividad. Con propuestas que convocan a distintos públicos y atractivos para disfrutar durante todo el año, Rosario continúa consolidándose como un destino elegido para el turismo de eventos, las escapadas y las experiencias urbanas.