Samsung renovó su gama alta: los Galaxy S26

Samsung tiene en el mercado argentino su nueva generación de celulares de alta gama, integrada por los Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra. La compañía comenzó a vender los equipos en el país en marzo y actualmente forman parte de su oferta más reciente.

El Galaxy S26, modelo de entrada de la serie, parte de los $2.199.999 para la versión de 256 GB. En las tiendas también aparecen versiones de 512 GB, con precios que pueden superar los $2,7 millones según el comercio y la promoción vigente.

El Galaxy S26+, con una pantalla de mayor tamaño y una configuración superior, se ofrece en el mercado desde aproximadamente $2.800.000 para 256 GB. En comercios y operadores las versiones de 512 GB llegan a ubicarse por encima de los $3,2 millones.

El tope de la familia es el Galaxy S26 Ultra, cuyo precio de referencia para la versión de 256 GB ronda los $3.400.000 en los principales comercios.

Actualmente también pueden encontrarse publicaciones por debajo de ese valor, aunque las diferencias responden al vendedor, la garantía y las condiciones de comercialización.

La serie incorpora el nuevo ciclo de software de Samsung y es la primera en recibir One UI 9, basada en Android 17, además de nuevas funciones de inteligencia artificial Galaxy AI.

A esta generación se sumará próximamente el Galaxy S26 FE, que Samsung anunció para Argentina a partir del 1 de octubre. Su precio de lanzamiento será de $1.999.999, aunque la promoción de preventa permite acceder a un beneficio de $600.000 mediante una tarjeta adquirida previamente por $300.000.

Los valores pueden variar según el comercio, la capacidad de almacenamiento, las promociones, las cuotas y los planes de canje. Por eso, para comparar precios, es necesario distinguir entre los equipos comercializados por canales oficiales y las publicaciones de otros vendedores.